PR: Neu von Kirsch Import – Hochprozentige Horde von Inseln und Küsten

Eine neue Reihe von Einzelfass-Abfüllungen stellt Kirsch Import im heutigen Rundschreiben vor. Die „Viking“ Single Casks kommen aus dem Hause Signatory, sind in Fass-Stärke abgefüllt und glänzen mit einer Reifung oder einem Finish in Sherry-Fässern. Alle weiteren Details zu den Bottlings finden Sie hier folgend, die Preise erfahren Sie beim Händler Ihres Vertrauens.

Hochprozentige Horde von Inseln und Küsten:

Die limitierten „Viking“ Single Casks für Kirsch Import

Vom hohen Norden zogen sie los, um ferne Ufer einzunehmen. Einst als Entdecker ebenso erbittert wie als Schreckensbilder, sind sie nun zurück, um Geschmacksnerven zu erobern: die Wikinger. Für unsere neue Reihe stolzer Einzelfassabfüllungen haben wir den Holzschatz von Signatory Vintage geplündert und führen leidenschaftliche Genießer über wilde Highland-Küsten und die sturmgepeitschte Insel Islay in das Walhalla der Aromen. Fässer voller Kraft, Würze und Selbstbewusstsein sind unsere Beute – ganz nach dem Geschmack der Seekrieger, die für gut 250 Jahre die europäischen Meere und Küsten beherrschten. Und den Whisky erfunden haben? Und den Whisky erfunden haben?

Eingerahmt von glänzendem Wikingergold, hat sie für uns Tom Thiel zum Leben erweckt, dessen Kunst u.a. auf CD-Covern der Melodic-Death-Metal-Band „Amon Amarth“ verewigt ist. Angeführt werden die „Vikings“ vom Donnergott Thor. Die gesamte mystische Kraft seines Hammers haben wir in unserem Coastal Mystery Malt 2006/2020 aus einer beliebten Inselbrennerei gebündelt. Seinem Vorbild folgen die restlichen Single Casks: Alle reiften vollständig oder für ein Finish in Sherryfässern.

Coastal Mystery Malt 2006/2020

Signatory Vintage Highland Single Malt Whisky „Vikings“

Exclusively bottled for Kirsch Import

14 Jahre

Dest. 14/02/2006

Abgef. 17/12/2020

Fasstyp: Refill Sherry Butt

Fassnr. DRU17/A65 #13

643 Flaschen

0,7 Liter

64,7% vol. Cask Strength

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Teil der Wikingerhorde sind zwei weitere Highlander – ein 12-jähriger Pulteney aus der nördlichsten Brennerei des schottischen Festlandes und ein tief dunkler Single Malt mit dem geheimnisvollen Namen Whitlaw. Hinter dem Pseudonym verbirgt sich eine bekannte Destillerie der Orkney Islands. Kampfkraft steuern zudem zwei Islay Single Malts bei. Bunnahabhain stellt einen 11 Jahre im First Fill Sherry Butt gereiften Whisky. Dunkel und geheimnisvoll verspricht er maritime und fruchtige Beute. Torfjäger kommen mit dem 8-jährigen Caol Ila aus dem Sherry Butt auf ihre Kosten.

So sicher wie die Tatsache, dass Leif Eriksson Amerika noch vor Columbus entdeckt hat, gilt für alle Viking Single Casks: Sie sind weder kühlfiltriert noch gefärbt und in „Natural Viking Strength“ von bis zu 68,1% vol. abgefüllt.

Pulteney 2008/2020

Signatory Vintage Highland Single Malt Whisky „Vikings“

Exclusively bottled for Kirsch Import

12 Jahre

Dest. 27/05/2008

Abgef. 17/12/2020

Fasstyp: Eichenfass, Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 13

670 Flaschen

0,7 Liter

56,2% vol. Cask Strength

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Whitlaw 2013/2020

Signatory Vintage Highland Single Malt Whisky „Vikings“

Exclusively bottled for Kirsch Import

7 Jahre

Dest. 19/06/2013

Abgef. 18/12/2020

Fasstyp: Eichenfass, Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 120

689 Flaschen

0,7 Liter

59,6% vol. Cask Strength

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Bunnahabhain 2009/2020

Signatory Vintage Islay Single Malt Whisky „Vikings“

Exclusively bottled for Kirsch Import

11 Jahre

Dest. 17/03/2009

Abgef. 17/12/2020

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 900082

606 Flaschen

0,7 Liter

68,1% vol. Cask Strength

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Caol Ila 2012/2020

Signatory Vintage Islay Single Malt Whisky „Vikings“

Exclusively bottled for Kirsch Import

8 Jahre

Dest. 14/06/2012

Abgef. 30/11/2020

Fasstyp: Eichenfass, Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 5

690 Flaschen

0,7 Liter

58,8% vol. Cask Strength

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt