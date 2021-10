PR: Neue Abfüllungen aus Irland – Historische Serie Lichtburg #3 + #4 und Historische Serie Hotel Essener Hof

Ein 18 Jahre alter Single Malt Irish Whiskey aus einem ex-Ruby Portfass und einer mit 29 Jahren aus einem ex-Rumfass, das sind die beiden Einzelfässer, die in der Serie Lichtburg von der Rolf Kaspar GmbH nächste Woche in den Fachhandel und bei www.kaspar-spirituosen.de erhältlich sein werden. Der 29-jährige (eines der letzten Fässer dieses Jahrgangs aus dem Bestand von Jack Teeling) wird auch mit 60 Flaschen in der Serie Essener Hof erscheinen, um dort eine numerische Lücke zu schließen.

Hier die genauen Infos dazu direkt vom Importeur:

Neue Abfüllungen aus Irland – Historische Serie Lichtburg #3 + #4 und Historische Serie Hotel Essener Hof

Großartige Einzelfässer aus dem Irland der frühen Neunziger werden naturgemäß seltener. Um so mehr hat es uns gefreut, von Jack Teeling eines der letzten Einzelfässer aus dem legendären Jahrgang 1991 bekommen zu können. Zusammen mit diesem 29 Jahre alten Single Malt wird ein weiteres Einzelfass mit 18 Jahren aus einem ex Ruby Port cask als neue Lichtburg-Abfüllung #3 und #4 in Kürze im Handel erhältlich sein.

Historische Serie Lichtburg #3, ‚Funfun Single Cask‘, 18y, Single Malt Irish Whiskey, ex Ruby Port cask #55116, 302 bottles, 53,8%vol., 0,7l, UVP 129,-EUR inkl. MwSt.

Historische Serie Lichtburg #4, ‚High Noon Single Cask‘, 29y, Single Malt Irish Whiskey, ex rum cask #10679, 60 bottles, 46,5%vol., 0,7l, UVP 395,-EUR inkl. MwSt.

Wichtiger Hinweis: Es gab in der historischen Serie Hotel Essener Hof bisher keine No 11 sondern 60 Flaschen einer ‚Pilotabffüllung‘. Diese Lücke wird jetzt mit 60 Flaschen des 1991er Fasses geschlossen. Es verbleiben 60 Flaschen für die Lichtburg #4.

Der Inhalt ist also identisch, was durch die Fassnummer und Daten auf dem Rückenetikett transparent ist. Die Teilung des Fasses erfolgte, um allen Käufern der 60 Flaschen ‚Pilotabfüllung‘ die Möglichkeit zu geben, die Lücke zu schließen.

Historische Serie Hotel Essener Hof – The Astra Theater Collection, Single Malt Irish Whisky, 1991, 29y, ex rum cask #10679, 60 bottles, 46,5%vol., 0,7l., UVP 395,-EUR inkl. MwSt.

Erhältlich sind diese Abfüllunge im Laufe der kommenden Woche im Fachhandel und beim Importeur Rolf Kaspar GmbH, Ruhrallee 59, 45138 Essen, www.kaspar-spirituosen.de