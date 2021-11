PR: Neues von Kirsch Import – Die Raasay Special Edition für 45 Jahre Kirsch Import & Single Casks und mehr von Berry Bros. & Rudd

In dieser Woche stellt uns Kirsch Import fünf Single Casks vor, die von Großbritanniens ältestem Wein- und Spirituosenfachhändler, Berry Bros. & Rudd, exklusiv für Kirsch Import abgefüllt. Sein 45-jähriges Bestehen feiert Kirsch Import mit einem Hebridean Single Malt Scotch Whisky der Isle of Raasay Distillery aus einem First Fill Chinkapin Oak Cask und einem First Fill Oloroso Sherry Cask.

Die weiteren Infos finden Sie hier bei uns, der Händler Ihres Vertrauens kann bei den Preisen weiterhelfen.

Torfrauch & Frucht zum Jubiläum:

Die Raasay Special Edition für 45 Jahre Kirsch Import

Für die große Feier von Jubiläen sind es komplizierte Zeiten. Unser 45-jähriges Bestehen zelebrieren wir daher ohne große Glocke, aber mit einem richtig guten Dram. Diesen hat uns eine Destillerie zur Verfügung gestellt, die im vergangenen Jahr die ersten Kapitel ihrer eigenen Whiskygeschichte geschrieben hat. Die Isle of Raasay Distillery ist die erste legale Whiskybrennerei der gleichnamigen schottischen Insel und feierte im Sommer den Launch ihrer ersten Standardabfüllung.

Für 45 Jahre Kirsch Import haben wir uns die erste Sonderabfüllung der windumtosten Destillerie außerhalb UKs gesichert. Anders als der Standard der Schotten, kam für den Single Malt Kirsch 45th anniversary double cask ausschließlich getorftes Gerstenmalz zum Einsatz. Wie der Name verrät, reiften die rauchigen Destillate in zwei verschiedenen Einzelfässern – einem First Fill Chinkapin Oak Cask und einem First Fill Oloroso Sherry Cask. Das Ergebnis verbindet mit aromatischem Rauch und intensiver dunkler Frucht auf feierliche Art zwei der vielleicht schönsten Geschmacksprofile.

Isle of Raasay Single Malt

Kirsch 45th anniversary double cask – Peated

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Fasstyp: First Fill Chinkapin Oak Cask, First Fill Oloroso Sherry Cask

Fassnr.: 18/62, 19/1440

59,3% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Von mysteriös bis vollmundig:

Single Casks und mehr aus dem Hause Berry Bros. & Rudd

Die richtige Adresse für Liebhaber des guten Geschmacks? No. 3 St James’s Street, London. Hier residiert seit 1698 Großbritanniens ältester Wein- und Spirituosenfachhändler. Gestützt auf die mehr als 300 Jahre an gehaltvoller Expertise, haben wir für die Kunden von Kirsch Import 5 feine Single Casks abfüllen lassen. Den Anfang machen 646 Flaschen eines mysteriösen Speyside Single Malts, der mit vollmundigen Aromen von Feigen, Datteln und Rosinen geradezu Vorbildcharakter für die Sherryfassreifung besitzt. Ihm zur Seite steht sein Namensvetter, Secret Speyside 2007/2021, der hinter tief dunkler Fassade Trockenfrüchte, Würze und einen Hauch von Rauch balanciert.

Mit drei weiteren Single Casks für den deutschen Markt bleiben wir in der Speyside. Während der mit63,1% vol. Cask Strengthsehr kräftige Craigellachie 2006/2021 vor Getreidenoten strotzt, suggeriert der dunkle Glentauchers 2008/2021 mit einem faszinierenden Profil ein weitaus höheres Alter. Der strahlende Miltonduff 2008/2021 spielt bei öliger Textur mit frischen, hellen Aromen.

Secret Speyside 2007/2021 – Single Cask

Berry Bros. & Rudd Single Malt Speyside Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import



Dest. 2007

Abgef. 2021

Fasstyp: Sherry Butt

Fassnr. 1120

646 Flaschen

64,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Secret Speyside 2007/2021 – Single Cask

Berry Bros. & Rudd Single Malt Speyside Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import

Dest. 2007

Abgef. 2021

Fasstyp: Sherry Hogshead

Fassnr. 14005

301 Flaschen

65,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Craigellachie 2006/2021 – Single Cask

Berry Bros. & Rudd Single Malt Speyside Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import

Dest. 2006

Abgef. 2021

Fasstyp: Sherry Hogshead

Fassnr. 901055

262 Flaschen

63,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glentauchers 2008/2021 – Single Cask

Berry Bros. & Rudd Single Malt Speyside Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import

Dest. 2008

Abgef. 2021

Fasstyp: Sherry Hogshead

Fassnr. 900294

129 Flaschen

58% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Miltonduff 2008/2021 – Single Cask

Berry Bros. & Rudd Single Malt Speyside Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import

Dest. 2008

Abgef. 2021

Fasstyp: Barrel

Fassnr. #700443

220 Flaschen

55,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt