PR: Neues von Kirsch Whisky – „The Octaves“ for Germany, The Single Malts of Scotland Reserve Casks, St. Kilian

Und am Nachmittag gibt es wieder einmal Nachschub für Whiskyfreunde aus dem Haus Kirsch Whisky. Dort hat man sich einige Octave Casks von Duncan Taylor exklusiv für Deutschland sichern können, von The Single Malts of Scotland gibt es die zweite Ausgabe der Reserve Casks – und St. Kilian hat einen Whisky aus dem First Fill Amarone Butt exklusiv für Whisky Druid abgefüllt. Auch diese Abfüllung wird im Vertrieb von Kirsch Whisky bald bei Ihrem Händler zu finden sein (dort erfahren Sie auch die Preise der Abfüllungen).

Hier alles Wissenswerte dazu:

Duncan Taylor „The Octaves“ Germany Exclusives!

Sie fassen maximal 50 Liter, entsprechen nur etwa einem Achtel des Ursprungsfasses und lassen Whisky intensiver reifen: Oktav-Fässer. Für die Serie „The Octave“ gönnt Duncan Taylor & Co. ausgewählten Single Malts oder Single Grains in den kleinen Fässern ein mehrmonatiges Finish. Der Effekt: besonders raffinierte, ausgewogene Geschmacksprofile. Mit dabei sind Whiskys der Destillerien Aultmore, Bunnahabhain, Brackla, Caol Ila, Glenallachie, Glen Moray, Highland Park, Miltonduff und Tobermory. Neue geschmackliche Dimensionen für einige der ältesten und seltensten Whiskys Schottlands eröffnet der Abfüller seit 2019 zudem in der „Octave Premium Range“.



Unsere Zusammenarbeit mit Duncan Taylor hat gerade erst begonnen, trotzdem durften wir bereits eine Reihe von Octave Fässern verkosten und eine kleine Auswahl exklusiv für unsere Kunden abfüllen lassen! Insgesammt vier Whiskys haben wir für Sie ausgesucht, darunter auch ein 15 Jahre alter Laphroaig aus der Octave Premium Range.

Miltonduff 2009/2020 – Germany Exclusive

Ducnan Taylor The Octave

11 Jahre

Dest. 2009

Abgef. 2020

9 Monate im Octave

Fassnr. 8327219

103 Flaschen

53,9 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

GlenAllachie 2008/2020 – Germany Exclusive

Duncan Taylor The Octav

11 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 2020

9 Monate im Octave

Fassnr. 3024979

65 Flaschen

54,2 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Highland Park 2003/2020 – Germany Exclusive

Duncan Taylor The Octave

16 Jahre

Dest. 2003

Abgef. 2020

9 Monate im Octave

Fassnr. 5025179

78 Flaschen

53,3 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Laphroaig 2004 2008/2020 – Germany Exclusive

Duncan Taylor The Octave Premium

15 Jahre

Dest. 2004

Abgef. 2020

Fassnr. 5620919

58 Flaschen

56,1 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

The Single Malts of Scotland Reserve Casks Parcel #2

Die „Single Malts of Scotland“ Range aus dem Hause Elixir Distillers besteht aus speziell ausgewählten Fässern aus den Lagerhäusern der fünf Whiskyregionen Schottlands. Neben den Einzelfassabfüllungen in Fassstärke gibt es auch eine „Reserve Casks“-Serie, die aus kleinen Batches von vier bis sechs Fässern besteht. Verkostet und ausgewählt werden die Fässer von Oliver Chilton, Master Blender aus dem Hause Elixir Distllers. Parcel No. 2 wird vertreten durch je einer Brennerei aus den Highlands, Speyside & von der Insel Islay. Das Label zeigt alle wichtigen Informationen aber auch ein paar spannende Zusatzinformationen, wie z.B. den Anteil des Angel Share’s.

Caol Ila 2009/2020 – Reserve Casks

The Single Malts of Scotland

10 Jahre

Dest. 2009

Abgef. 2020

Anzahl der Fässer: 5

Angel’s Share: 18,32%

48,0 % Vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Clynelish 2010-2011/2020 – Reserve Casks

The Single Malts of Scotland

8 Jahre

Dest. 2010/2011

Abgef. 2020

Anzahl der Fässer: 5

Angel’s Share: 14,73%

48,0 % Vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 2007/2020 – Reserve Casks

The Single Malts of Scotland

12 Jahre

Dest. 2007

Abgef. 2020

Anzahl der Fässer: 4

Angel’s Share: 24,33%

48,0 % Vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

St. Kilian 1st Fill Amarone Butt – bottled for Whisky Druid

Seitdem 2016 der erste Spirit die Brennblasen der St. Kilian Brennerei aus Rüdenau verließ ist viel geschehen. Die Brennerei konnte sich eine große Fanbase aufbauen und im letzten Jahr auch endlich den ersten, fertigen Single Malt Whisky abfüllen.

Michel – auch bekannt als der „Whisky Druid – konnte es sich natürlich nicht nehmen lassen, ein Fass für seine Abfüllungsreihe auszuwählen – und was für eins! Das Butt mit der Fassnummer #365 enthielt feinen Amaronewein vom Weingut Guerrieri Rizzardi in den Weinbergen am Gardasee. Sieben lange Jahre reifte der Amaronewein in diesem Fass, bevor es mit dem feinen Spirit der St. Kilian Destillerie belegt wurde.

Nach dreijähriger Reifung wurde der Whisky in Fassstärke mit 58,9 % Vol. abgefüllt – insgesamt 749 Flaschen hat das Amaronefass ergeben.

St. Kilian 3 y.o. – Amarone Cask

Bottled for Whisky Druid

3 Jahre

Dest. 05.10.2016

Abgef. 28.01.2020

Gereift im 1st Fill Amarone della Valolicella Butt

Fassnr. 365

749 Flaschen

58,9 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert