PR: Neu von Kirsch Import – Dimensions und Rare Auld Grain von Duncan Taylor, neue Reserve Casks von The Single Malts of Scotland und ein Teerenpeli Single Cask

Neu bei Kirsch Import in dieser Woche:

Neun Abfüllungen von Duncan Taylor & Co. aus den Serien Dimensions und Rare Auld Grain

aus den Serien und Neue Reserve Casks von The Single Malts of Scotland

Teerenpeli Single Cask, exclusively bottled for Kirsch Import, Germany

Auch in dieser Woche heißt es: Alle Infos finden Sie hier, die Preise erfahren Sie beim Händler Ihres Vertrauens.

9 Premium-Abfüllungen aus einer der größten Whisky-Sammlungen:

Dimensions und Rare Auld Grain von Duncan Taylor & Co.

Von Blended Scotch, Premium Single Malts und Single Grains bis zu legendären Single Cask Bottlings: das Sortiment von Duncan Taylor & Co. zeichnet sich vor allem durch edle Whiskys aus. Whisky-Fachleute und -Liebhaber auf der ganzen Welt schwärmen von den komplexen, authentischen Premium-Abfüllungen. Diese basieren auf einer Whisky-Sammlung, die zu einer der größten ihrer Art zählt. Zu Genießern kommen sie in verschiedenen Serien, u. a. Dimensions sowie Rare Auld Grain, zu denen die neun Neuheiten in dieser Woche gehören.

Drei goldgelbe Single Malts bilden den Auftakt in die Dimensions-Range. Glen Garioch 2011/2021 stammt aus der östlichsten und eher unbekannten Brennerei der Highlands, die ebenfalls mit dem Inselwhisky Highland Park 2007/2021 vertreten sind. Ebenso wie der Speyside Single Malt Linkwood 2009/2021 sind sie mit natürlicher Fassstärke abgefüllt worden.

Glen Garioch 2011/2021

Dimensions Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 04/2011

Abgef. 04/2021

Fasstyp: Eichenfass

Fassnr. 461357

220 Flaschen

54,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 2009/2021

Dimensions Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 04/2009

Abgef. 04/2021

Fasstyp: Eichenfass

Fassnr. 7636906

257 Flaschen

54,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Highland Park 2007/2021

Dimensions Island Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 11/2007

Abgef. 04/2021

Fasstyp: Eichenfass

Fassnr. 501712413

384 Flaschen

54,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Fruchtige Vielfalt: Sherry-Cask-Reife

Im Sherry Cask gereift sind die restlichen 9 bis 13 Jahre alten Dimensions-Vertreter. Dazu zählt Glenrothes 2012/2021 aus der für ihren fruchtigen Rohbrand bekannten Speyside-Brennerei, der bernsteinfarbene (Royal) Brackla 2011/2021 sowie der stark rauchige Islay Single Malt Scotch Whisky Bunnhabhain 2008/2021. Mit Auchindoun 2008/2021 ist zudem ein stark limitierter Blended Malt dabei.

Hinter diesem Namen verbergen sich Fässer der seit 1990 produzierenden Kininvie Distillery. Diese werden von der Brennerei ausschließlich „teaspooned“ und ohne Namensrechte abgegeben. Unter einem „teaspooned Whisky“ versteht man einen Single Malt, dem nur ein Teelöffel eines Single Malts einer anderen Brennerei zugegeben wurde. In diesem Fall wird dieser Teelöffel mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von den Brennereien Glenfiddich oder Balvenie stammen, die den gleichen Eigentümern gehören wie Kininvie.

Glenrothes 2012/2021 – Sherry Cask

Dimensions Speyside Single Malt Scotch Whisky

9 Jahre

Dest. 01/2021

Abgef. 04/2021

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 49193

376 Flaschen

54,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Brackla 2011/2021 – Sherry Cask

Dimensions Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 04/2011

Abgef. 05/2021

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 93900064

386 Flaschen

54,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnhabhain 2008/2021 – Sherry Cask

Dimensions Islay Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 11/2008

Abgef. 05/2021

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 38551140

295 Flaschen

54,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Auchindoun 2008/2021- Sherry Cask

Dimensions Blended Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 03/2008

Abgef. 04/2021

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 501712413

191 Flaschen

55,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bis 30 Jahre: Single Grain Whiskys

Highlight und Schlusslicht der Neuheitenrunde bilden zwei Liebhaber-Abfüllungen der Range Rare Auld Grain. Für die Single Grain Whiskys bediente sich Duncan Taylor bei den großen Grain-Destillerien North British sowie Strathclyde, von der es keine Originalabfüllungen gibt. Beide wurden im Sherry Cask perfektioniert, wobei North British 1991/2021 beachtliche 29 Jahre reifte, Strathclyde 1990/2021 sogar 30 Jahre.

North British 1991/2021 – Sherry Cask

Rare Auld Grain Scotch Whisky

29 Jahre

Dest. 04/1991

Abgef. 04/2021

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 5957092

268 Flaschen

54,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Strathclyde 1990/2021 – Sherry Cask

Rare Auld Grain Scotch Whisky



30 Jahre

Dest. 08/1990

Abgef. 04/2021

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 64110096

248 Flaschen

48,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Köstliche Kompositionen:

Neue Reserve Casks von The Single Malts of Scotland

Konstant herausragende Abfüllungen aus allen schottischen Whiskyregionen, ausgewählt von den Experten der Elixir Distillers – das sind The Single Malts of Scotland. Ihre Reihe Reserve Casks steht für meisterlich vermählte Fässer. Auf ihrem aromatischen Höhepunkt führt Master Blender Oliver Chilton jeweils mindestens zwei und bis zu sechs dieser Casks zusammen. Letzteres ist der Fall für den voluminösen Blair Athol 2011/2021.



Ebenfalls 10 Jahre gereift: Glencadam 2011/2021 aus der kleinen, unabhängigen Highland-Brennerei, die wir seit kurzem in unserem Importmarken-Portfolio führen. 36% Fassinhalt gingen während der Reife der fünf Fässer an die Engel verloren. Details wie dieses finden anspruchsvolle Genießer auf den Etiketten der Reihe. Eine mysteriöse Speyside Distillery stellte den Single Malt für eine 12-jährige Abfüllung aus drei ausgewählten Eichenfässern.

Blair Athol 2011/2021

The Single Malts of Scotland – Reserve Casks

10 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 2021

Anzahl der Fässer: 6

Angel’s Share: 24,5%

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glencadam 2011/2021

The Single Malts of Scotland – Reserve Casks



10 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 2021

Anzahl der Fässer: 5

Angel’s Share: 36%

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

A Speyside Distillery 2008/2021

The Single Malts of Scotland – Reserve Casks





12 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 2021

Anzahl der Fässer: 3

Angel’s Share: 3,8%

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Teerenpeli Single Cask:

Finnlands beliebtester Single Malt erstmals als Exklusivabfüllung

Die finnische Stadt Lahti, 100 Kilometer nördlich der Hauptstadt Helsinki, ist nicht nur Austragungsort von Skiweltmeisterschaften, sondern auch Heimat von Finnlands erster und größter Whisky-Destillerie. Teerenpeli ist ein Familienunternehmen, das 1995 mit dem Brauen von Preiselbeerbier in seine gehaltvolle Laufbahn startete. 2002 begannen die finnischen Pioniere mit der Destillation ihres milden Single Malts.

Die weichen, süßen, zum Teil floralen Whiskys aus Finnland sind so beliebt, dass Teerenpeli aktuell mit seinen beiden in Schottland handgefertigten Pot Stills bis zu 160.000 Liter Alkohol im Jahr produziert. Eine erstaunliche Menge für das dünn besiedelte skandinavische Land, in dem Verkauf von und Werbung für alkoholische Getränke zahlreichen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.



Die Produktionsmengen gründen auch auf Teerenpelis Beliebtheit außerhalb Finnlands – etwa in Deutschland. Fans der finnischen Malt Whiskys dürfen sich jetzt auf das erste exklusiv für den deutschen Markt abgefüllte Teerenpeli Single Cask freuen. 7 Jahre lang im Sherry Cask gereift, hält die Einzelfassabfüllung bei außergewöhnlichen 70,5% Cask Strength ein enorme aromatische Bandbreite bereit.

Teerenpeli Single Cask

Single Malt Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import, Germany

7 Jahre

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 09122013A

276 Flaschen

70,5% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert