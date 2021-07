PR: Neu von Kirsch Import – Spätsommerliches Single Cask von GlenAllachie sowie Vielfalt von Signatory & Edradour

Neu bei Kirsch Import in dieser Woche:

Ruby Port Pipe 2009/2021 von GlenAllachie , Exclusively bottled for Kirsch Import, Germany

, Exclusively bottled for Kirsch Import, Germany Glenrothes aus der Decanter Collection von Signatory, Edradour im Ibisco Dekanter und acht Abfüllungen der Signatory Un-Chillfiltered Collection

Auch in dieser Woche heißt es: Alle Infos finden Sie hier, die Preise erfahren Sie beim Händler Ihres Vertrauens.

Spätsommerliches Single Cask:

Vorfreude mit Ruby Port Pipe 2009/2021 von GlenAllachie

Der Weg in die Unabhängigkeit führte für GlenAllachie unter Billy Walker und Co. von Anfang an über Süß- und Südweinfässer. Während Sherryreife ein Charakteristikum der Standard-Range ist, zeigt die beliebte Brennerei aus der Speyside mit limitierten Single Casks die aromatische Bandbreite einzelner Fässer aus den insgesamt 16 Lagerhäusern. Ab heute ist ein neues Beispiel für die komplex-fruchtige Vielfalt von GlenAllachie verfügbar: Ruby Port Pipe 2009/2021.

Die fassstarke Einzelfassabfüllung ist für den deutschen Markt vorbehalten. Liebhaber, die eine der 865 Flaschen ergattern, können sich auf ein spätsommerliches Genusserlebnis freuen. Dazu lädt der 11-jährige Speyside Single Malt Scotch Whisky mit Fruchtaromen von Zwetschge und reifen Pflaumen oder der Würze von Zimt und Ingwer ein. Der warme Goldton passt zur Stimmung. Er entwickelte sich ausschließlich aus dem Fass, einem mit fruchtbetontem Ruby-Portwein vorbelegten Pipe.

Ruby Port Pipe 2009/2021

GlenAllachie Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import, Germany

11 Jahre

Dest. 07/09/2009

Abgef. 04/2021

Fassnr. 7673

Fasstyp: Ruby Port Pipe

865 Flaschen

59,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Honig, Zwetschgen und reife Pflaumen mit Ingwer, Zimt und Mandarinen.

Gaumen: Honig, Sirup, Pflaumen und Zwetschgen vermählen sich mit Mokka, Orangenschale und Ingwer.

Vielfalt von Signatory & Edradour:

Neue Köstlichkeiten von Ibisco Dekanter bis Un-Chillfiltered

Jahrgangswhiskys aus einer geschlossenen Brennerei, Single Malts aus seltenen Einzelfässern – für seine Abfüllungen spürt Signatory Vintage exklusive Scotch Whiskys auf. Mehr als 10.000 Hogsheads, Butts und Co. lagern in den Hallen des unabhängigen Bottlers. Über viele Jahre hinweg haben wir enge Beziehungen zur Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd. aufgebaut, die es uns immer wieder ermöglichen, spannende Abfüllungen für unsere Kunden nach Deutschland zu holen.

In dieser Woche ist das etwa ein Single Cask aus der Decanter Collection: Glenrothes 1997/2021. Der Single Malt Scotch Whisky in einladendem Bernsteinton reifte stolze 24 Jahre im großen Fasslager von Signatory. 776 Flaschen hat das Einzelfass ergeben. Ebenfalls aus einem einzelnen Fass: Der beliebte Edradour im Ibisco Dekanter. Die formschöne Flasche enthält alles, was die Herzen von Sherry-Liebhabern höherschlagen lässt: schwere, schokoladig-süße, dunkelfruchtige und würzige Noten bei kräftigen 58,1% vol. Cask Strength.

Glenrothes 1997/2021

Single Malt Scotch Whisky

24 Jahre

Dest. 11/04/1997

Abgef. 12/04/2021

Fassnr. 6375

776 Flaschen

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 2009/2021

Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 21/01/2009

Abgef. 09/04/2021

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 8

655 Flaschen

55,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ebenfalls neu sind acht Abfüllungen der Signatory Un-Chillfiltered Collection. Trotz nur 46% vol. Trinkstärke, werden die Whiskys nicht kühlfiltriert. Das Resultat: Sie behalten ihr volles Aroma und ermöglichen vielfältigere Geschmackserlebnisse. Die Single Malts führen mit dem torfigen Bunnahabhain 2013/2021 auf die Insel Islay, mit dem intensiven Ben Nevis 2013/2021 in die Highlands und mit 10-14 Jahre alten Abfüllungen in die Speyside. Die Whiskyregion ist vertreten von einem Glen Spey in hellem Bernsteinton, neuen Auflagen von Mortlach und Linkwood sowie einem süß-würzigen Whisky von Dailuaine. Mit 14 Jahren Reifezeit sind der Glen Elgin 2007/2021 und ein goldener Unnamed Speyside Single Malt die Senioren der Runde.

Bunnahabhain 2013/2021 – Heavily Peated

Un-Chillfiltered Collection

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

7 Jahre

Dest. 11/09/2013

Abgef. 26/05/2021

Fassnr. 900186 & 900187

Fass-Typ: Dechar/Rechar Hogsheads

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ben Nevis 2013/2021

Un-Chillfiltered Collection

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

7 Jahre

Dest. 17/10/2013

Abgef. 27/05/2021

Fasstyp: Hogsheads

Fassnr. 421 & 423

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert