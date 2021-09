PR: Rauchig-fruchtige Signatory-Vielfalt: Neues von einem der erfolgreichsten unabhängigen Abfüller

Acht neue Abfüllungen der Signatory Vintage Scotch Whisky Company stellt uns heute Kirsch Import vor. Neben den drei Very-Cloudy-Whiskys sind dies noch fünf neue Abfüllungen mit einem Alkoholgehalt von 43%.

Weitere Details zu den acht Abfüllungen wie üblich in der Detailvorstellung, die wir von Kirsch Import für Sie bekommen haben:

Rauchig-fruchtige Signatory-Vielfalt:

Neues von einem der erfolgreichsten unabhängigen Abfüller

Erst 1988 gründete Andrew Symington die Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd. Dennoch sind die exklusiven Abfüllungen eines der erfolgreichsten unabhängigen Abfüller Schottlands nicht mehr aus den Regalen von Whiskyfans wegzudenken. Die limitierten Abfüllungen aus wenigen Fässern kommen in Reihen auf den Markt – wie etwa der Signatory Un-Chillfiltered Range. Deren Very-Cloudy-Whiskys sind natürlich-trüb. Der Grund: Trotz nur 40% vol. werden die Single Malts nicht kühlfiltriert. So behalten sie ihr volles Aroma und sind zugleich echte Blickfänger.

Drei neu aufgelegte Whiskywolken steigen diese Woche auf: Vertreten ist der Bunnahabhain Staoisha 2013/2021 mit seinen kräftigen Noten von Rauch und Torf – mit knapp 8 Jahren älter als zuletzt. Ebenso intensiv rauchig ist der Caol Ila 2013/2021, im Sommer 2013 an der Ostküste der Whiskyinsel Islay destilliert. Mit dem 7 Jahre alten Mortlach 2014/2021 rundet ein kerniger Speysider die Very-Cloudy-Neuheitenrunde ab.

Bunnahabhain 2013/2021 – Heavily Peated

Signatory Vintage Very Cloudy

7 Jahre

Dest. 27/09/2013

Abgef. 27/07/2021

Fassnr. 900203 & 900204

Fasstyp: Dechar/Rechar Hogsheads

995 Flaschen

40% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2013/2021

Signatory Vintage Very Cloudy

8 Jahre

Dest. 21/06/2013

Abgef. 27/07/2021

Fassnr. 326930 & 326937

Fasstyp: Hogsheads

950 Flaschen

40% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mortlach 2014/2021

Signatory Vintage Very Cloudy

7 Jahre

Dest. 07/04/2014

Abgef. 27/07/2021

Fassnr. 300295 & 300297

Fasstyp: Hogsheads

920 Flaschen

40% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Zudem legt Signatory fünf neue Abfüllungen mit einem Alkoholgehalt von 43% vor, angefangen mit dem Islay-Whisky Caol Ila 2010/2021. Zu den limitierten Bottlings zählt außerdem der schwere, fleischige Benrinnes 2008/2021, der wie der fruchtige Highlander Royal Brackla 2009/2021 insgesamt 12 Jahre in Bourbon Barrels ruhte. Genauso ausgiebig gereift: der leuchtende Strathmill 2009/2021 aus First Use Hogsheads. Senior der Runde mit 14 Jahren ist der Highland Single Malt Macduff 2006/2021 – als Originalabfüllung auch unter dem Namen The Deveron bekannt.

Caol Ila 2010/2021

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 13/12/2010

Abgef. 10/06/2021

Fassnr. 324048 & 324051

Fasstyp: Hogsheads

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Benrinnes 2008/2021

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 18/09/2008

Abgef. 11/06/2021

Fassnr. 800279 & 800281

Fasstyp: Bourbon Barrels

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Royal Brackla 2009/2021

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky





12 Jahre

Dest. 16/06/2009

Abgef. 20/07/2021

Fassnr. 307025 & 307027

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Strathmill 2009/2021

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky



12 Jahre

Dest. 23/04/2009

Abgef. 20/07/2021

Fassnr. 803179 & 803181

Fasstyp: First Use Hogsheads

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Macduff 2006/2021

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest. 27/11/2006

Abgef. 20/07/2021

Fassnr. 102375 & 102376

Fasstyp: Bourbon Barrels

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert