PR: Sauerländer Edelbrennerei mit Whisky-Abfüllungen aus dem 1st Fill Tee-Fass bzw. 1st Fill Kaffee-Fass

Interessantes wird aus der Sauerländer Edelbrennerei zum Tag des Deutschen Whiskys am 27. Juni angekündigt: Zwei Abfüllungen, in Zusammenarbeit mit ihrem Markenbotschafter und höchst experimentierfreudigen unabhängigen Abfüllers „The Spirits Alchemist“, Sebastian Büssing, sollen den Gaumen der Whiskyfreunde überraschen.

Mehr über die sehr limitierten Whiskys in 0,2l Flaschen im nachfolgenden Pressetext:

So was hat die Whiskywelt noch nie gesehen – Sauerländer Edelbrennerei mit Whisky-Abfüllungen aus dem 1st Fill Tee-Fass bzw. 1st Fill Kaffee-Fass

Rüthen-Kallenhardt – Die Sauerländer Edelbrennerei in Zusammenarbeit mit ihrem Markenbotschafter Sebastian Büssing („The Spirits Alchemist“) bringt zwei neue streng limitierte Abfüllungen zum Tag des deutschen Whiskys am 27.06. heraus – Single Malt Whisky mit Vollreifung in einem 1st Fill Tee-Fass bzw. 1st Fill Kaffee-Fass.

Die Besonderheit ist, dass premium Tee und Kaffee jeweils für 6 Monate zur Aromatisierung in kleinen Fässern aus frischer Eiche gelagert wurde. Der Tee/Kaffee wurde regelmäßig ausgetauscht, um die Intensität der Grundstoffe in das Holzfass einzubinden. Danach reifte der New Make (Rohdestillat) für weitere 3 Jahre zum Thousand Mountains Single Malt Whisky. Im Ergebnis ist der Charakter eine Mischung aus Schokolade, Vanille, dunklen Früchten und den entsprechenden Aromen von schwarzem Tee in Verbindung von stark nussigen Aromen und Kaffee, der sich besonders in eine Latte Macchiato Richtung entwickelt hat. Man kann die Abfüllungen in 0,2 Liter Flaschen Einzeln oder aber im Doppelback kaufen.

Erhältlich sind die Flaschen ab 27.6. beim Besuch der Brennerei in Kallenhardt im eigenen Brennerei-Laden oder im Onlineshop. Die Auflage ist auf jeweils 100 Flaschen Tee und 250 Flaschen Kaffee limitiert.