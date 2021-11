PR: Seven Seals bringt neue Abfüllung: Age of Sagittarius 49,7% vol.

In der Sternzeichen-Serie (Zodiak) von Seven Seals, deren Whiskys ja die Charaktereigenschaften der jeweiligen Sternbilder des Tierkreises abbilden sollen, ist nun der neue Seven Seals Age of Sagittarius erschienen. Auch er wurde, wie alle Whiskys von Seven Seals, mit einem patentierten, natürlichen Verfahren beschleunigt zur Reife geführt.

Der Schütze ist ein Sommerzeichen und liegt weit im Süden der Himmelskugel – von Mitteleuropa aus schon recht horizontnahe. Im Moment ist er bei Sonnenuntergang im Westen zu finden.

Die Eckdaten zum ungetorften Age of Sagittarius finden Sie nachstehend:

Seven Seals bringt neue Abfüllung: Age of Sagittarius 49,7% vol.

Anfang nächster Woche präsentiert Seven Seals Innovation die nächste Zodiac (Sternzeichen) Abfüllung auf dem deutschen Markt. Er wird wie üblich im gut sortierten Fachhandel zu finden sein.

The Age of Sagittarius 49,7%

So wie der Tierkreis in der Astrologie (Zodiak) verschiedene Varianten des menschlichen Charakters beschreibt, so werden auch jedem Sternzeichen bestimmte Eigenschaften, Stärken und Schwächen zugeordnet. Dasselbe gilt auch bei unserem Whisky Sagittarius unserer Zodiak-Linie.



Dieser Single Malt Whisky steht im Sternzeichen Schütze und ist extrovertiert und begeisterungsfähig,

sein Optimismus und Humor machen ihn beliebt und seine positive Lebenseinstellung steckt andere Menschen an.

Der Sagittarius ist von Anfang an schön ausgewogen. Er ist angenehm sanft mit feinen Aromen von

Süssholz, Rosinen, dezentem Lebkuchen, von gerösteten Nüssen und einer feinen Holznote. Ein schön langer Abgang krönt den Genuss.

Der Schütze ist der Neuste aus der Sternzeichenserie von Seven Seals.

Unpeated und Double Wood Bourbon und Sherry, ein wahrhaft „Schwerer Brocken“.

Limitierte Auflage von 365 Flaschen.