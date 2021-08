PR: Torabhaig „The Legacy Series – Allt Gleann“ ab 13. August in der Schweiz erhältlich

Nicht nur in Deutschland und in Österreich, sondern auch in der Schweiz wird der neue Torabhaig „The Legacy Series – Allt Gleann“ ab 13. August erhältlich sein. Der Schweizer Importeur, die Kindschi Söhne AG, hat uns dazu folgende kurze Pressemitteilung übermittelt:

Torabhaig „The Legacy Series – Allt Gleann“ ab 13. August in der Schweiz erhältlich

Nach dem offiziellen Launch der “The Distillery at Torabhaig” im Frühjahr 2021 wird die zweite Abfüllung der neuen Destillerie mit grosser Spannung im Sommer erwartet. Torabhaig steht für eine moderne Generation zeitgenössischer Whiskys der Isle of Skye und ist für den anspruchsvollen Whisky Liebhaber, der die Vielfalt von “Peated Whisky” zu schätzen weiss.

Jeder neue Release ist von dem Wunsch angetrieben, tiefer in die Komplexität des Torfaromas einzutauchen, um einen wahrlich einmaligen und ausgewogenen Charakter hervorzubringen. So vereint “The Legacy Series – Allt Gleann” traditionelle und moderne Ansätze mit der langsamen Destillation in eindrucksvollen Kupfer-Brennblasen und der traditionellen und überdurchschnittlich langen Fermentation in hölzernen Washbacks. Das verleiht ihm Komplexität und einen aussergewöhnlichen Geschmack. Darum sprechen wir hier von “Well Tempered Peat”, der das Fundament jedes neuen Releases ist, welches sich bereits in den ersten vier Abfüllungen, der Legacy Series, weiterentwickelt. Diese Serie demonstriert dabei eindrucksvoll die Vereinbarkeit von komplexem Torfgeschmack und ausgewogenem Charakter, der durch stetiges Optimieren und Verkosten geschaffen wird.

Torabhaig „The Legacy Series – Allt Gleann“ wird in kleinen Chargen aus jeweils nicht mehr als 30 Fässern abgefüllt und ist ab dem 13. August 2021 im Schweizer Whisky-Fachhandel erhältlich zu einem UVP von CHF 65.50.

Über Kindschi Söhne AG

Heute ist Kindschi die grösste Brennerei in Graubünden. Nebst den selbstgebrannten Bündner Spezialitäten ist Kindschi als Traditionshaus für internationale Spirituosen und Weine aus der Schweiz, Italien, Deutschland, Georgien, Japan, Russland, Schottland und der ganzen Welt bekannt. Unser Familienunternehmen wurde 1860 gegründet wurde im Juni 2019 eine Tochtergesellschaft der Marussia Beverages Group, zu der auch Mossburn Distillers gehört.