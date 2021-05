PR: Vienna Distribution stellt eine exklusive Abfüllung des Kavalan OX vor

Ein neuer Kavalan Whisky aus dem Madeira Fass, exklusiv für den österreichischen Markt abgefüllt, das ist der Kavalan OX, den der österreichische Importeur, Vienna Distribution, heute vorgestellt hat. Die insgesamt 219 Flaschen sind mit 57,1% abgefüllt und sind noch diese Woche im Handel zu einem UVP von 229 Euro erhältlich.

Mehr Infos und die Tasting Notes zu dieser Sonderabfüllung finden Sie nachstehend:

Vienna Distribution stellt eine exklusive Abfüllung des Kavalan OX vor

Die für den österreichischen Markt bestimmten Kavalan OX Solist Single Cask Strength Flaschen sind bereits eingetroffen.

„Wir haben von dem für Österreich bestimmten Madeira Fass insgesamt 219 Flaschen erhalten“,

Maria Kitsati, Country Managerin der Vienna Distribution GmbH, ist hocherfreut.

Der Whisky ist in einer wunderschönen Flasche mit rosa Etiketten versehen und in einer gleichfarbigen und edlen Geschenkbox verpackt. Der Whisky ist exklusiv für den österreichischen Kunden gedacht und sofort ab dieser Woche erhältlich. Das für österreichischen Markt bestimmter Madeira-Fass wurde mit dem jungen Kavalan Destillat am 14.05.2015 befüllt, zuvor war der aus roten und weißen Trauben hergestellter Madeira Wein mindestens ein Jahr in diesem Fass gelagert. Wie lange der Whisky im Fass gelagert war, erfährt man über das Abfülldatum auf der Rückseite jeder Flasche. Der UVP liegt hier bei 229 EURO und ist mit 57,1% abgefüllt.

Tasting Notes:

Farbe: dunkle Marmeladefarbe

Aroma: Öffnet sich mit den Düften von frischer Kirsche, Traube und Apfel mit einem Hauch von Honig und Zimt.

Geschmack: Reich an Melonen und Aprikosenaromen, welche durch eine Reihe von Feigen, Marmelade und Trauben und einem Hauch von weißem Pfeffer und Zimt intensiviert werden. Es entwickelt sich weiter in den Geschmack von süßem Toffee und Honig und hinterlässt einen vollen und langanhaltenden Nachgeschmack.

„Der Name Kavalan OX bezieht sich auf dieses Jahr: 2021 ist das Jahr des Ochsen. Ochsen sind fleißige Arbeiter im Hintergrund. Der Ochse ist intelligent und zuverlässig, aber fordert nie nach Lob. Mit der Einstellung können wir uns in einer gewissen Weise identifizieren, wir sind da, um schöne Produkte auf dem österreichischen Markt einzuführen“, so Frau Kitsati, „außerdem wird es in diesem Jahr viele Single-Cask-Releases für Österreich geben. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit beispielsweise Starward Australian Whisky, Glen Scotia aus Schottland, Edradour, Signatory Vintage, Ballechin und natürlich Chichibu.“

Jede der Kavalan OX Solist Single Cask Strength Flaschen ist ein Traum für seinen Besitzer. Der Glückwunsch für den Besitzer ist deutlich gekennzeichnet am Ende jedes Etikettes: Möge großes Glück im Jahr des Ochsen mit Dir sein!