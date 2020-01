PR: The Singleton Whisky feiert Individualität im ganz großen Stil – mit Online-Quiz und Cocktail-Rezepten

Mehr Ungezwungenheit bei der Art, wie man seinen Whisky genießt, wünscht sich The Singleton Whisky in seiner neuesten Presseaussendung – und bietet dafür einen Online-Quiz an, der ein kleiner Kompass für den individuellen Perfect Serve sein will.

Alles Weitere, wie zum Beispiel die passenden Rezepte finden Sie nachstehend:

The Singleton Whisky feiert Individualität im ganz großen Stil!

Hamburg, 30. Januar 2020 – You do you! 2020 wird anders – denn dieses Jahr bleibst du genauso, wie du bist! The Singleton zelebriert einzigartige Charaktere und bricht dabei mit Konventionen: Jeder darf seinen Whisky so genießen, wie er möchte. Ganz gleich, was ungeschriebene Regeln oder staubige Traditionen sagen: The Singleton is enjoyable for everyone!

Mit seiner Fülle an geschmackvollen Scotch-Noten ist The Singleton ein purer Genuss, mit dem jeder seinen eigenen charakteristischen Drink kreieren kann. Dank schier unendlicher Kombinationsmöglichkeiten bringt der Single Malt eine Abwechslung ins Whisky-Regal und räumt mit klassischen Genussregeln auf.

Die Kampagne „Singleton Social“ feiert das Zusammenkommen von guten Freunden und deren unterschiedliche Persönlichkeiten im ganz großen Stil.

Freundschaft bedeutet, den anderen so zu akzeptieren, wie er ist und ihn gerade für seine kleinen Macken zu schätzen, denn „Character creates great taste!“. Unser Tipp für dieses Jahr: Feiert Individualität mit euren besten Freunden und findet euren Perfect Serve mit dem The Singleton Online-Quiz! Denn jeder Mensch hat einen anderen Geschmack – und das ist ganz wunderbar so!

ALBERMARLE

Vorbereitungszeit: ca. 3 Minuten

Für 1 Portion:

Für den Drink:

50 ml The Singleton 50 ml Himbeersaft 50 ml Ginger Beer Würfeleis

Für die Garnitur:

3 Himbeeren

Utensilien: Jigger, Barlöffel, Tumbler (ca. 330ml)

Zubereitung:

1 Gebt alle Zutaten zusammen mit dem Eis in den Tumbler. 2 Rührt den Drink gut durch, bis alle Zutaten gut vermengt sind und der Drink gut durchgekühlt ist.

3 Gebt die Himbeeren als Deko auf den Drink.

HONEYCOMB

Vorbereitungszeit: ca. 3 Minuten

Für 1 Portion:

Für den Drink:

50 ml The Singleton 50 ml Schwarzer Tee – Honig 50 ml Ginger Ale Würfeleis

Für die Garnitur:

1 Bio – Bio Ingwer

Utensilien: Jigger, Barlöffel, Tumbler (ca. 330ml), Messer, Schneidebrett

Zubereitung:

1 Gebt alle Zutaten zusammen mit dem Eis in den Tumbler.

2 Rührt den Drink gut durch, bis alle Zutaten gut vermengt sind und der Drink gut durchgekühlt ist.

3 Schneidet eine dünne Scheibe Ingwer an und gebt sie ins Glas.

QUINCY

Vorbereitungszeit: ca. 3 Minuten

Für 1 Portion:

Für den Drink:

50 ml The Singleton 50 ml Quittensaft 50 ml Tonic Water Würfeleis

Für die Garnitur:

1 Stückchen Gurke

Utensilien: Jigger, Barlöffel, Tumbler (ca. 330ml), Messer, Schneidebrett

Zubereitung:

1 Gebt alle Zutaten zusammen mit dem Eis in den Tumbler.

2 Rührt den Drink gut durch, bis alle Zutaten gut vermengt sind und der Drink gut durchgekühlt ist.

3 Schneidet eine dünne Scheibe Gurke ab und gebt sie ins Glas.