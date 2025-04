Von Hunter Laing & Co. Ltd kommen zwei neue Scarabus-Abfüllungen nach Österreich: die Scarabus 30 Year Old Edition sowie die fruchtig-rauchige Scarabus Sherry Cask Edition. Der Single Malt stammt aus einer nicht näher benannten Islay-Brennerei. Der Scarabus 30 Year Old ist mit 42,6% vol. Alkoholstärke abgefüllt und wird Mitte des Jahres in Österreich erhältlich sein (Preis wird keiner genannt), der Scarabus Sherry Cask hat 46% vol. Alkoholstärke und hat im Juni die Markeinführung.

Mehr dazu vom Importeur Salud GmbH:

Scarabus bringt zwei neue Abfüllungen nach Österreich

Wien, 23. April 2025 – Salud GmbH freut sich, die Erweiterung der beliebten Scarabus Collection in Österreich bekannt zu geben. Mit gleich zwei spannenden Neuzugängen – dem Scarabus 30 Year Old und der Scarabus Sherry Cask Edition – wird das Angebot der Islay-Marke nun um weitere charakterstarke Abfüllungen ergänzt.

Maria Kitsati, Country Director von Salud Spirits, zeigt sich begeistert:

„Wir freuen uns sehr, diese herausragenden Erweiterungen der Scarabus-Reihe nach Österreich zu bringen. Neben unseren Kernabfüllungen wie dem 10 Year Old und dem Scarabus Strength, verkörpern diese neuen Editionen perfekt den Charakter von Scarabus und die traditionsreiche Whiskykultur Islays.“

Zwei neue Geschmacksreisen – die Scarabus-Neuzugänge im Detail

Scarabus 30 Year Old

Diese limitierte Abfüllung ist ein echtes Highlight für Islay- Liebhaber*innen. Kraftvoll und elegant zugleich entfaltet der Whisky Aromen von Erde, maritimer Salzigkeit und geräuchertem Schinken – begleitet von Noten von Toffee, Vanille und Zitrusfrüchten. Das Ergebnis ist ein weicher, lang anhaltender Abgang, der den einzigartigen Charakter Islays eindrucksvoll widerspiegelt. Aufgrund der großen Nachfrage wird die Edition voraussichtlich ab Mitte 2025 in Österreich erhältlich sein.

Scarabus Sherry Cask

Diese besonders aromatische Variante, deren Markteinführung für Juni 2025 geplant ist, besticht durch eine ausgeprägte süße Note. Die Reifung im Sherryfass bringt Aromen von Sevilla-Orangen, Himbeeren und Marzipan hervor – gepaart mit erdiger Torfigkeit, salzigem Karamell und feinem Rauch. Der lange, süße Abgang macht diese Abfüllung zu einem wahren Genusserlebnis.

Ein Prost auf neue Geschmackserlebnisse

Mit diesen beiden einzigartigen Neuerscheinungen stellt Scarabus einmal mehr seinen Anspruch an Qualität und Handwerkskunst unter Beweis. Die neuen Abfüllungen laden Whisky-Liebhaber ein, tief in die aromatische Vielfalt Islays einzutauchen – kraftvoll, charaktervoll und kompromisslos.

ÜBER SCARABUS

Scarabus ist tief verwurzelt auf der mystischen Insel Islay – berühmt für ihre torfigen Single Malts und traditionsreiche Whiskyherstellung. Jede Abfüllung der Scarabus Collection wurde geschaffen, um die Seele dieser einzigartigen Region einzufangen