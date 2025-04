Dhavall Gandhi (ex Lakes Distillery) entwickelt Fässer für Brennereien in wärmeren Klimazonen

Destillerien in wärmeren Ländern wie zum Beispiel Indien oder Taiwan haben mit ganz anderen Gegebenheiten zu planen als zum Beispiel schottische Brennereien. Das Klima ist heißer und meist auch wechselhafter, sodass die Reifung des Destillats im Fass nicht nur schneller, sondern auch grundlegend anders abläuft.

Der Ex-Whiskymaker von Macallan und der Lakes Distillery, Dhavall Gandhi, hat nun in Zusammenarbeit mit der spanischen Küferei und Weinkellerei José y Miguel Martín in fünfjähriger Arbeit das sogenannte Solares-Fass entwickelt, das Destillerien in wärmeren Ländern die Möglichkeit geben soll, „ohne Kompromisse bei Geschmackskonsistenz oder Qualität zu skalieren“ und nach seinen Angaben die Reifung wesentlich effizienter macht. Chargenschwankungen sollen damit der Vergangenheit angehören.

Dhavall Gandhi sagt dazu:

“Whisky maturation has traditionally been shaped by the cooler climates of Scotland and Ireland,” Gandhi explained. “But in tropical regions like India, accelerated extraction due to higher temperatures often results in imbalance – and the unreliable quality of available casks frequently leads to batch-to-batch inconsistency. Our Solares cask changes that narrative. It’s not just about maturation – it’s about creating the foundation for scalable growth, without compromising on quality or consistency.”