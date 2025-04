Neu von whic: Túatha Dé Danann „Ogma“ – 14 Jahre alter Irish Whiskey mit Finish im Portweinfass

Es ist wieder Mittwoch, und diesmal gibt es einen Iren bei whic.de: Die neueste Abfüllung der Túatha Dé Danann Serie, ein Irish Whiskey namens Ogma, ist erschienen. Er zeichnet sich durch seine Nachreifung in einem Portwein-Fass aus, die ihm laut dem Online-Shop fruchtige und würzige Noten verleiht.

Der Túatha Dé Danann Ogma wird in Fassstärke abgefüllt und ist weder gefärbt noch kühlgefiltert. Der Whiskey ist exklusiv auf whic.de in einer limitierten Auflage von 320 Flaschen erhältlich – Link im Artikel:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

NEUER IRISH WHISKEY DER TÚATHA DÉ DANANN SERIE

Langgereifter Irish Whiskey mit fruchtig-würzigem Portfass-Finish

Bremen, 23.04.2025

Heute erscheint die neueste Abfüllung der Irish Whiskey Serie Túatha Dé Danann. Sie widmet sich dem wortgewandten Gott Ogma und bringt die Aromenerzählung aus Irland ganz naturbelassen ins Nosingglas – in kräftiger Fassstärke von 54,9% Vol., ohne Farbstoff oder Kühlfilterung. Die Nachreifung im einzelnen Portwein-Fass ließen zusätzlich Fruchtnoten sowie eine schöne Holzwürze gedeihen.

Genießer nicht-rauchiger Abfüllungen bekommen hier ein fruchtiges Aromengedicht: In der Nase verführen exotischer Litschi- und Ananasduft mit frischeren Apfel- und Mirabellennoten. Limette und ein Hauch Ingwer schenken dem Aroma mehr Zitrusfrische. Am Gaumen nimmt die Geschichte einen würzigeren Verlauf. Gesüßter Mokka, Crème brûlée und dunkle Schokolade geben den Ton an. Daran erkennen Connaisseure auch die 14 Jahre des irischen Whiskeys.

Lassen Sie sich von Ogma mitnehmen auf eine Reise in die facettenreiche Aromenwelt des Irish Whiskeys und sichern Sie sich eine der limitierten 320 Flaschen exklusiv auf whic.de: whic.de/tuatha-de-danann

„Ogma zeigt, wie aufregend Irish Whiskey sein kann. Die vielseitigen Zitrusnoten zeugen von der fruchtigen Handschrift des Portweinfasses in dem der Whiskey nachreifte. Am Gaumen kommt dann die würzige Wendung mit Mokka, Eiche und Crème Brûlée. Den unterschiedlichen Facetten nachzuspüren, macht einfach Spaß beim Verkosten.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über Túatha Dé Danann

Die erste eigene Irish Whiskey Serie von whic haucht den irischen Göttern, den Túatha Dé Danann, flüssiges Leben ein. Die aufregende Reise in die Anderswelt hat begonnen und wird ganz neue Seiten von Irish Whiskey mit unterschiedlichsten Facetten offenbaren. Jede Flasche ist einem der Götter gewidmet. Goldene Glanzelemente und eine von keltischen Knoten inspirierte Prägung verleihen das verdient edle Antlitz und eine wertige Haptik.