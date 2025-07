Serge verkostet: Ein Trio aus Glen Scotia für das Campbeltown Malts Festival 2025

Es ist zwar schon zwei Monate her, dass das Campbeltown Malts Festival in diesem Jahr stattfand, aber besser spät als nie, sagt sich Serge, und verkostet heute drei Abfüllungen aus Glen Scotia dazu: die offizielle und zwei unabhängig gebottelte. Die beiden Unabhängigen finden bei ihm mehr Gefallen, aber Serge sagt dazu, dass stark gepeatete Whiskys mit Rotwein-Finish generell nicht seine Lieblinge sind – in die Wertung spielt aber immer auch die persönliche Vorliebe mit hinein.

Hier die drei Bottlings der Verkostung als Tabelle:

Abfüllung Punkte