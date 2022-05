Serge verkostet: Elf recht aktuelle Grain Whisky

Heute auf Whiskyfun: Grain Whisky, von unabhängigen Abfüllern, in den letzten Jahren abgefüllt, zufällig ausgewählt und in einer ebensolchen Reihenfolge. Unter den elf heute zu Verkostenden finden wir sowohl recht junge (mit 10 Jahren) wie auch mit 49 Jahren sehr lang und ausgiebig gereifte Whiskys. Nicht ganz so breit gefächert sind die Benotungen in dieser Grain-Session:

Abfüllung Punkte

North British 2006/2021 (50.5%, Whiskay, 223 bottles) 75 North British 10 yo 2011/2022 (57.1%, Watt Whisky) 77 North British 13 yo 2007/2021 (62.3%, WhiskyPeter, virgin oak barrel) 75 Invergordon 12 yo 2007/2019 (64.6%, WhiskyPeter, virgin barrel finish, cask #300857, 224 bottles) 82 Invergordon 32 yo 1990/2022 (52.8%, Alambic Classique, cask #22022, 158 bottles) 85 Invergordon 47 yo 1975/2022 (50.3%, Alambic Classique, cask #22023, 128 bottles) 90 Invergordon 49 yo 1973/2022 (40.3%, The Whisky Agency, barrel, 191 bottles) 90 Invergordon 49 yo 1972/2021 (44.4%, Maltbarn, bourbon) 90 Cameronbridge 46 yo 1974/2021 (40.1%, The Whisky Agency for Heads & Tails Canada, hogshead) 90 Cambus 30 yo 1991/2021 (52.3%, The Whisky Cask) 84 Cambus 33 yo 1988/2022 (47.6%, Chapter 7, bourbon hogshead, octave finish, cask #3325, 280 bottles) 85