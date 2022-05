Neu: Redbreast Dream Cask Double Edition

Anlässlich des morgigen World Whisky Day stellen die Irish Distillers die fünfte Abfüllung ihrer Redbreast Dream Cask-Serie vor, einen 30 Jahre alten Single Pot Still Whiskey. Für die Redbreast Dream Cask Double Edition vermählten Master Blender Billy Leighton und Blender Dave McCabe ein First-Fill-Oloroso-Sherry-Butt aus dem Mai 1990 und ein First-Fill-Bourbon-Fass aus dem November 1991 miteinander.

Das Ergebnis sind 714 Flaschen, die mit 56,9 % Vol. in Fassstärke abgefüllt wurden, und die nun die Mitglieder des Birdhouse zu einem Preis von 550 € erwerben können. Zwei Voraussetzungen müssen allerdings erfüllt sein: Die Möglichkeit des Kaufes wird verlost, die Losfee muss also ihren Namen ziehen. Und: an diesem Losverfahren können nur Birdhouse Mitglieder aus Australien, China, Japan, Neuseeland, der Republik Irland, Singapur, Südafrika, der Schweiz, England, Schottland und Wales teilnehmen. Das Verfahren wird am 23. Mai eröffnet und endet am 30. Mai.

Bereits der Kauf der vierten Redbreast Dream Cask Abfüllung im letzten Jahr wurde in einem Losverfahren ermittelt. Auf die 924 Flaschen kamen 11.000 Bewerbungen (wir berichteten).