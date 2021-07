Serge verkostet: Glenrothes im Sommer-Duett

Wer kennt das nicht: Zu den beiden Drams, die genossen werden sollten, gesellt sich aus Spaß an der Freude noch ein weiterer dazu. So scheint es Serge Valentin heute ergangen zu sein. Denn aus seinem Sommer-Duett auf Whiskyfun mit Whiskys aus der Destillerie Glenrothes wurde ein Trio. Recht unkompliziert gestalten sich hier allerdings die Bewertungen in der heutigen Tasting Session. Alle Drei erhalten die gleiche Punktzahl. Und um es noch einfacher aussehen zu lassen, ist es die Punktzahl, die auch gestern vergeben wurde. Pace e salute!

Abfüllung Punkte