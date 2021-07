PR: Weisshaus Shop ist Österreichs Generalimporteur für Dunville’s Irish Whiskey

Weisshaus Shop, der österreichische Online-Anbieter für Spirituosen, vertreibt ganz exklusiv in Österreich als Generalimporteur den irischen Whiskey Dunville’s. Alles zur Geschichte der alten Marke Dunville’s Irish Whiskey sowie ihren aktuellen Abfüllungen finden Sie in der folgenden Presseaussendung:

Weisshaus Shop ist Österreichs Generalimporteur für Dunville’s Irish Whiskey

Weisshaus Shop ist der größte Online-Anbieter für Premium Spirituosen in Österreich und auch in Deutschland machte der Shop zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz bei der Handelsblatt-Auszeichnung als bester Online-Shop im Bereich Spirituosen. Nun vertreibt der Shop ganz exklusiv in Österreich den irischen Whiskey von Dunville’s für Endkunden, die Gastronomie und Händler.

Die Geschichte von Dunville’s

Dunville’s wurde 1808 gegründet und gehörte zu jener Zeit zu den feinsten und bekanntesten irischen Whiskeys der Welt. Am Ende des 19. Jahrhunderts produzierte Irland 14 Millionen Gallonen Whisky pro Jahr. 2,5 Millionen davon wurden in The Royal Irish Distilleries destilliert – der Heimat von Dunvilles Irish Whiskey. 1931 verstarb plötzlich und unerwartet der fünfte Vorstandsvorsitzende von Dunville & Co. Ltd., Robert Lambart Dunville, im Alter von nur 38 Jahren. Da kein Verwandter in der Lage war, das Unternehmen weiterzuführen, verlor sich die Firma bald. Dazu wirkten sich die politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen der 1930er Jahre negativ auf die Produktion aus – irischer Whiskey fand in den USA reißenden Absatz, was durch die Prohibition zunichte gemacht wurde. Die Destillation wurde 1935 eingestellt und 1936 liquidierten die Direktoren das Geschäft.

Die Rückkehr einer Ikone

Nach fast 80 Jahren Stillstand wurde der „Spirit of Belfast“ wiederbelebt. Im Jahr 2012 übernahm die Echlinville Distillery die kultige Marke aus Belfast, um den erstklassigen Whiskey wieder in die Welt hinauszutragen. Und das haben sie getan, mit internationalem Beifall. Die Echlinville Distillery liefert ihren Kunden genau das, was sie wollen – außergewöhnlichen irischen Whiskey, kompromisslos und abgefüllt in seiner optimalen Stärke für die bestmögliche Qualität und den besten Geschmack. Vom Anbau des Getreides bis zur Abfüllung der Flasche wird alles vor Ort in der Farm-Brennerei erledigt. Im Weisshaus Shop finden Sie eine erlesene Auswahl an verschiedenen Whiskey-Qualitäten. Vom klassischen Dunville’s 1808 Irish Whiskey Blend über den zwölf Jahre gereiften und in Pedro-Ximenez-Sherry-Fässern veredelten Dunville’s 12 YO PX Finish Irish Whiskey bis hin zum edlen Dunville’s 18 YO Irish Whiskey, der seine Reifezeit in Demerara Rum-Fässern von der Port Mourant Estate Distillery in Guyana verbrachte.

DE: https://www.weisshaus.de/

AT: https://www.weisshaus.at/