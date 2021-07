Neu: Dewar’s ‚175 Blend‘ – Anniversary Limited Edition

Marken-Eigentümer Bacardi feiert den 175. Geburtstag ihres Dewar’s Blended Scotch Whisky mit einer limitierten Geburtstags-Edition. Am 15. Mai 1846 eröffnete ser schottische Whisky-Pionier John Dewar seinen Wein- und Spirituosenladen in der 111 High Street in seinem Geburtsort Perth. Zum Jubiläums erscheint der Dewar’s ‚175 Blend‘ – Anniversary Limited Edition, limitiert auf 175 cases.

Die Whiskys dieses Blends wurden alle an einem 15. Mai in die Fässer gefüllt, um das Datum der Eröffnung des Wein- und Spirituosenladen nochmals besonders hervorzuheben. Nach der Reifung wurden die Malt Whiskys und Grain Whiskys dann miteinander vermählt und zur weiteren Reifung wieder in Eichenfässer gefüllt – der Prozess ist als „Double Aging“ bekannt. Gemeinsam mit ihrem Team kreierte Dewars Master Blender Stephanie Macleod dann diesen besonderen, mit 43% Vol. abgefüllten Whisky, den sie Ihnen in einem Video vorstellt:

175th Anniversary – Stephanie MacLeod

Die offiziellen Verkostungsnotizen beschreiben diesen Whisky als unverkennbar Dewar’s mit vollen Aromen reifer roter Äpfeln und sanften Pfirsichnoten, einem Hauch von weißen Blüten und frisch gemähtem Gras. Heidehonig und ein Hauch von Rauch verleihen dieser Limited Edition Blend dann einen schönes, langes Finish.

Dewar’s ‚175 Blend‘ – Anniversary Limited Edition kann nur über den Online-Shop der Marke bestellt werden. Der Preis für diese Jubiläums-Abfüllung beträgt £75 (nicht ganz 90€). Allerdings ist eine Lieferadresse in Groß-Britannien Voraussetzung für eine Bestellung.