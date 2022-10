Serge verkostet: Mortlach (inkl. Special Releases 2022)

Die heutige Mortlach-Verkostung scheint die Serie von Bewertungen der diesjährigen Special Releases von Diageo einzuläuten – eine gute Sache, denn summa summarum müsste man schon einiges hinblättern, um alle blind vertrauend zu erwerben.

Neben dem Mortlach ‚The Lure of the Blood Moon‘ stehen fünf weitere Abfüllungen des Beasts of Dufftown heute auf dem Programm – und zwischen 83 und 91 Punkten können sie hier erzielen – mit dem neuesten Mortlach etwas unterhalb der Mitte der Skala-Bandbreite.

Schauen wir uns also die Verkostung in der tabellarischen Übersicht an:

Abfüllung Punkte