Serge verkostet: Zwei aus Dufftown (inkl. Prima & Ultima)

The Singleton of Dufftown aus der neu aufgelegten Prima & Ultima Serie von Diageo matcht sich heute mit einem Dufftown aus der Connoisseurs Choice Serie von Gordon & MacPhail – ein Match auf schiefem Boden, denn der G&M-Dufftown ist neun Jahre alt und mit 46% vol. abgefüllt, während der Prima & Ultima 31 Jahre reifen durfte. Die Alkoholstärke ist so unterschiedlich nicht: 48,8% vol. bringt er in den Ring.

Aber: Bei Whisky ist nix fix, und keine Maßzahl lässt sich automatisch in den Grad des Genusses umsetzen. Allerdings in der Verkostung von heute hat der Proma & Ultima die Nase schon ziemlich weit vorne:

Dufftown 2008/2017 (46%, Gordon & MacPhail, Connoisseurs Choice, refill sherry hogshead) : 77 Punkte

: 77 Punkte The Singleton of Dufftown 30 yo 1988/2019 (48.8%, OB, Prima & Ultima, refill American oak, 469 bottles): 89 Punkte