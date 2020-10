Serge verkostet: Zwei Glenmorangie, möglicherweise

Möglicherweise sind es zwei Abfüllungen aus der Highland-Brennerei Glenmorangie, die uns heute Serge Valentin in seiner Verkostung präsentiert. Denn der zweite Kandidat in der Flash-Session ist anonym. Außer einem mit 31 Jahren stolzem Alter, einer Fassnummer und einer groben Nennung der Herkunft können wir über ihn nicht vielmehr erfahren. Ganz anders verhält es sich beim Kandidaten Nr. 1. Glenmorangies Geschichte vom Kuchen, die in Tokajer Dessertwein-Fässern nachreifte, kommt mit viel Story und bunter Verpackung. Was allerdings auf Beide zutrifft: Viel Spaß und Genuss im Glas, wie Sie an den Bewertung des Tasings auf Whiskyfun sehen können:

(46%, OB, 2020) 85 Punkte Secret Highland 31 yo 1987/2019 (50.4%, The Whisky Blues, Taiwan, hogshead, cask #23, 79 bottles) 90 Punkte