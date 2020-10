TTB-Neuheit: Bruichladdich Islay Barley 2012

In die us-amerikanischen TTB-Datenbank ist eine Abfüllung von Bruichladdich eingetragen worden, die wir eigentlich auch so erwarten konnten. Die Islay-Brennerei startete im letzten Jahr ihre Barley Provenance Serie. In dieser Reihe stellt die Destillerie die von ihnen verwendete Gerste und ihr Anbaugebiet in den Vordergrund. (mehr Infos und Hintergründe zu dieser Reihe finden Sie in der PDF-Broschüre „Alles über die Barley Provenance Serie von Bruichladdich“).

Nach den ersten Abfüllungen der Reihe im letzten Jahr kündigt sich nun Bruichladdich Islay Barley 2012 an. Dem Etikett können wir entnehmen, dass für diesen 2012 destillierten Single Malt ausschließlich auf Islay angebaute Gerste verwendet wurde. Acht Jahre reifte dieser dann in nicht näher beschriebenen Eichenfässern, bevor er mit 50 % Vol. in die Flaschen durfte:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.