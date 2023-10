Serge verkostet: Zwei neue Lagavulin

Zwei neue Abfüllungen der Islay-Destillerie Lagavulin finden heute ihren Weg in die Gläser von Serge Valentin. An der Seite des Bottlings zum diesjährigen Islay Jazz Festival ist es die aktuelle Abfüllung innerhalb der Reihe Prima & Ultima. Für die kommenden Wochen kündigt Serge noch weitere Sessions mit Malts der Lagavulin Distiilery an (mindestens Diageos neuestes Special Release dürfen wir erwarten). Hier die heutige Verksotung in der Übersicht:

Abfüllung Punkte

Lagavulin 15 yo ‚Islay Jazz Festival 2023‘ (53.9%, OB, Distillery Exclusive, oloroso sherry butt finish, 3,000 bottles) 89 Lagavulin 25 yo 1997/2023 (50.7%, OB, Prima & Ultima, refill American oak cask, 1013 bottles) 92