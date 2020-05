Serge verkostet: Zwei sehr feine Talisker

Lassen Sie uns einmal, entgegen der sonstigen Gepflogenheiten hier auf Whiskyexperts, etwas postulieren: Es ist nicht besonders schwer, einen feinen Talisker zu finden. Die Whiskys von der Insel Skye sind zugänglich, handwerklich hervorragend gemacht und in ihrer Balance in der Regel einfach schön. Es wäre also nicht besonders schwer, feine Talisker zu finden. SEHR feine Talisker sind da ein etwas anderes Kapitel, weil sie sich von den feinen Taliskern durch zum Beispiel noch längere Reifung oder frühe Destillation auszeichnen. Die findet man nicht so leicht.

Serge Valentin hat zwei davon heute auf Whiskyfun verkostet, und die Wertung für jede Flasche spricht wohl für sich. Die waren schon SEHR fein: