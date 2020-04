Serge verkostet: Zweimal Teaninich, zehnjährig

Bei den manchen unabhängigen Abfüllern verschiebt sich der Fokus ein wenig. Weg von den Destillerien, die eine große Popularität bei Whisky-Freunden genießen, hin zu denen, die bisher nicht unbedingt so im Mittelpunkt standen. Diese sich bietende Gelegenheit wissen diese Brennereien dann auch zu nutzen. So stellt uns Serge Valentin in seiner heutigen Verkostung zwei 10-jährige Teaninich vor. Diese im letzten Jahr abgefüllten Single Malts können bei der aktuellen Session auf Whiskyfun jeweils eine Punktebewertung im mittleren 80er-Bereich erzielen und somit ein sehr gutes Ergebnis erzielen, wie Sie in unserer Kurzübersicht sehen dürfen.

Teaninich 10 yo 2009/2019 (50%, Asta Morris, cask #AM030, 245 bottles) 87 Punkte

(55.1%, Cadenhead, Small Batch) 85 Punkte