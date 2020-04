Zwei neue Abfüllungen aus Tasmanien: Sullivans Cove American Oak Refill TD0080 und TD0082

Neuigkeiten aus Down Under: Die tasmanische Brennerei Sullivans Cove hat zwei neue Einzelfassabfüllungen veröffentlicht. Der Sullivans Cove American Oak Refill TD0080 (47,1% vol) und der Sullivans Cove American Oak Refill TD0082 (47,2% vol.) sind beides Whiskys, die in amerikanischen Eichenfässern gelagert wurden, die niemals zuvor Bourbon enthielten, sondern als Virgin Oak Casks in die Destillerie kamen und mit eigenem Whisky erstbefüllt wurden, bevor sie nun als Refill Casks Verwendung fanden. Beide Whiskys durften jeweils 13 Jahre im Fass reifen.

Heather Tillott, Master Distiller bei Sullivans Cove, meint zu den Abfüllungen, dass diese jeglicher Erwartung widersprechen würden und faszinierend seien, für den Gaumen ebenso wie für den Geist.

Sollten Sie die Newsletter der Brennerei abonniert haben (oder es vorhaben, diesen zu abonnieren) und Interesse an den Abfüllungen haben: Jede davon kostet 400 australische Dollar, umgerechnet etwa 230 Euro. Porto und Verpackung muss man zu diesem Preis noch dazurechnen.