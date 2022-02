Slane Irish Whiskey stellt ersten Master Distiller vor

Bei Slane Irish Whiskey war der Posten des Master Distillers vakant, jetzt konnte dieser besetzt werden. Dr Gearóid Cahill, der bereits in der Brennerei als ihr Manager tätig war, ist jetzt zusätzlich noch Master Distiller. Kürzlich schloss er seine Ausbildung am Institute of Brewing & Distilling ab. Dr Gearóid Cahill ist nun einer der wenigen, die gleichzeitig als Distillery Manager und Master Distiller arbeiten.

Cahill begann 1996 eine 19-jährige Tätigkeit bei Diageo, er arbeitete in verschiedenen technischen Positionen mit Marken wie Guinness, Carlsberg, Harp, Tuborg und Smithwicks. Von 2011 bis 2015 war er head of science bei Diageo, nachdem er 2003 die Qualifikation zum Braumeister abschloss. Im Jahr 2015 wechselte Cahill zu Alltech Ireland und übernahm die Rolle des Head Distiller und Director of Brewing Science bei The Pearse Lyons Distillery. Cahill kam 2019 als Distillery Manager zu Slane.