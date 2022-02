Slyrs Private Cask: Mein Fass. Mein Stil. Mein Whisky.

Die oberbayerische Whisky-Brennerei Slyrs stellt in ihrer aktuellen Pressemitteilung ihr neues Fassprogramm Slyrs Private Cask vor. Aus unterschiedlichen Größen, Fassarten und mittels weiterer Auswahlmöglichkeiten können Sie Ihr individuelles und eigenes Fass zusammenstellen. Alle weiteren Informationen sowie einem Link zu Slyrs Private Cask finden Sie im folgenden Pressetext:

Mein Fass. Mein Stil. Mein Whisky.

Erschaffen Sie mit unseren erfahrenen Destillateuren Ihren ganz persönlichen Whisky.

SLYRS ist der Whisky-Pionier aus Oberbayern und setzt seit 1999 Maßstäbe in Sachen Whisky-Kompetenz. Durch die Leidenschaft zum Handwerk und die Reifung in Fässern aus neuer amerikanischer Weißeiche kommt die SLYRS-DNA in jedem unserer Whiskys in Form von Vanille-, Malz- und Karamell-Aromen bestens zur Geltung.

Ob „Fassstärke“, SLYRS-Classic, Sherry- oder Bourbon-Finish. Planen und kreieren Sie mit uns Ihre ganz eigene, einzigartige Whisky-Edition. Gebrannt von unseren Spitzendestillateuren aus Deutschland, gereift im eigenen SLYRS- Fass und veredelt mit Ihrem individualisierten Label. Mit einem „Private Cask“ wird der Traum vom eigenen Edel-Whisky Realität.

Für ein optimales Ergebnis begleiten Sie unsere Destillateure auf dem gesamten Weg zum eigenen Whisky. Konfigurieren Sie sich ihr Private Cask. https://slyrs.com/private-cask/

Ausgangsdestillat

Sie starten Ihr „Private Cask“ mit neuem Feinbrand oder mit 3 Jahre vorgereiftem SLYRS Bavarian Single Malt Whisky.

Geschmacksveredelung

Alternativ zur klassischen Reifung in unseren neuen Fässern aus Amerikanischer Weißeiche, bieten wir Ihnen auch ein Finish in alten Bourbon- oder Sherryfässern an.

Fassgröße

Wählen Sie Ihre Fassgröße aus. Preise inkl. MwSt., variieren je nach Fasstyp (Weißeiche, Bourbon, Sherry)

Lagerzeit / Schwund

Ca. 4% Schwund pro Jahr

Die Fässer lassen während ihrer Reifung Whisky entweichen, dies ist der sogenannte „Anteil der Engel“ (der „Angels´ Share“). Lassen Sie Ihren Whisky bis zu 8 Jahre in unserer Fasshalle reifen.

Trinkstärke

Entscheiden Sie sich für Ihre gewünschte Trinkstärke (43% vol. bis 57% vol.). Danach erfolgt die Handabfüllung in unsere 0,7 Liter Flaschen.

Individualisierung

Mit der gleichen Sorgfalt wie Ihr SLYRS „Private Cask“ entstanden ist, werden auch die Flaschen mit Ihrem individualisierten Etikett (Name, Initialen oder Logo) von Hand etikettiert.

Versand

Die Flaschen werden in 6er-Kartons verpackt und stehen dann zur Abholung bereit. Lieferung/Versand nach Vereinbarung möglich.