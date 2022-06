Spirituals.shop veranstaltet Highland Park Exklusiv Tasting mit Martin Markvardsen

Im Juli wird der neue Highland Park „Wotan“, das Finale der Zusammenarbeit mit den Bayreuther Festspielen, in Deutschland erscheinen (wir berichteten hier darüber). Dazu kommt auch der Global Brand Ambassador für Highland Park, Martin Markvardsen, nach Deutschland – und wird alle drei exklusiv von Spirituals.shop vertriebenen Ausgaben der Bayreuth-Reihe sowie vier weitere Whiskys von Highland Park verkosten. Teilnehmer des Tastings haben danach die Möglichkeit, eine Flasche des „Wotan“ zum Ausgabepreis von € 179,- zu erwerben.

Alles über diesen Event finden Sie nachfolgend, auch eine Bestellmöglichkeit für die – natürlich limitierten – Karten dazu:

Highland Park Exklusiv Tasting mit Martin Markvardsen

Spirituals freut sich über die Möglichkeit mit Martin Markvadsen ein exklusives Tasting zum Abschluss der Kooperation von Highland Park und Bayreuther Festspiele veranstalten zu können.

Martin Markvadsen, Senior Brand Ambassador von Highland Park & Master of the Quaich, moderiert diesen Abend und gibt interessante Einblicke in die Welt des Highland Park Whiskys.

Es werden insgesamt 7 Whiskys, inklusive Welcome dram, verkostet.

Natürlich beinhaltet das Tasting auch die, exklusiv von Spirituals vertriebenen, Bayreuth Abfüllungen „Brünnhilde“ ( 2019 ), Erda Earth Mother, „Erda Sleeping Prophet“ ( 2021 ) und den erst ab 25.07.2022 im freien Verkauf erhältlichen „Wotan“.

Das Tasting beinhaltet neben den Whiskys ein 3-Gang-Menu und Mineralwasser.

Für die typisch schottische musikalische Untermalung sorgt ein Dudelsackspieler.

Die Highland Park Single Cask Edition „Wotan“

„Nun halt’ ich, was mich erhebt, der Mächtigen mächtigsten Herrn“ heißt es in Szene 4 von „Das Rheingold“, als Wotan zum ersten Mal den von ihm ersehnten Ring in der Hand hält. Die limitierte Sonderedition „Wotan“ von Highland Park spiegelt das Wesen der allmächtigen Gottheit durch einen intensiv rauchigen Charakter – die torfigste Single-Cask-Abfüllung von Highland Park, die bisher veröffentlicht wurde – sowie einen Alkoholgehalt von 57,3 % wider. „Wotan“ – die dritte exklusive Einzelfassabfüllung für die Bayreuther Festspiele – besticht durch eine faszinierend warme, würzige Komplexität mit einem reichen Unterton von dunklen Früchten und diversen Schichten von aromatischem Torfrauch.

Tasting Notes:

Cask No. 5203

Farbe: natürliche, fassbedingte Farbgebung, leicht rotbraun, klar und hell

Aroma: reife schwarze Kirschen, Karbolseife (phenolisch), Vanille, getoastete Eiche und Muskatnuss

Geschmack: phenolisch, nach verkohltem Holz, Nelken, Muscovado-Zucker (brauner Rohrzucker) und getrockneten Orangenschalen

Nachklang: nach Nelken, Ingwer und aromatischem Torfrauch

Destilliert: 2011

Abgefüllt: 2022

Alter: 10 Jahre

Alkoholgehalt: 57,3 %

Gebinde: 0,7 Liter

Auflage: 718 Flaschen

Preis (UVP): 179 €

Die Tasting Teilnehmer haben im Anschluß an das Tasting die exklusive Möglichkeit max. 1 Flasche „Wotan“ zum Preis von 179.- € zu erwerben.

Wann: 12.07.2022, Einlass 18:30 Uhr, Beginn: 19:00 Uhr

Wo: Holiday Inn Hotel, Anton-Kux-Straße 1, 41460 Neuss

Für auswärtige Gäste ist ein begrenztes Kontingent an Standard-Zimmern in Einzelbelegung reserviert und können bei Bedarf mit Hinweis auf die Veranstaltung für 109.-€ inkl. Frühstück unter Tel. 02131-1840 gebucht werden.

Buchungen über diesen Link:

Nach Buchung und Zahlung des Tastings erhalten Sie eine Eintrittskarte per Mail, die beim Einlass zum Tasting vorzuweisen ist.

