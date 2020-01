Straight Whisky Austria mit drei Abfüllungen von Abhainn Dearg

Die Destillerie Abhainn Dearg in Uig auf der Isle of Lewis auf den Äußeren Hebriden ist eine ursprüngliche Farm-Destillerie, die ihre eigene Stilistik pflegt – rau und ursprünglich wie die Landschaft, in der gebrannt wird.

Dort, auf dieser abgelegenen Farm brennt der Besitzer Marc Tayburn ca. 20.000 Liter pro Jahr – und die Brennerei hat seit dem Beginn des letzten Jahres auch ihren ersten 10 Jahre alten Whisky, der über die Webseite der Brennerei bezogen werden konnte.

Nun kommt der Abhainn Dearg X nach Österreich – der Importeur Straight Whisky Austria hat ihn, zusammen mit zwei weiteren Abfüllungen aus der Destillerie, ab sofort im Angebot.

Was Marc Tayburn über den Abhainn Dearg X zu sagen hat, können Sie hier lesen:

It has been a long journey but now from our craft distillery in the Outer Hebrides we are proud to offer our first ten year old single malt.

As a small privately owned and run distillery we will never have thousands of bottles available at any one time and it is doubtful that you will see us on a supermarket shelf in the foreseeable future.

Everything we do in creating our unique single malt is labour intensive.

We sow and grow our own barley at Goathill Farm, Melbost, near Stornoway.

Harvest it using our own elderly combine harvester.

Malting by peat fire at the distillery, turning the grain by hand.

We even have our own peat banks.

We use our specially designed stills, based on old illicit island stills.

We even hand filter and fill every bottle by hand.