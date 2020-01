Irish Distillers verpasst Powers Whiskey ein Redesign

Ein neues Design haben ab März 2020 die Abfüllungen von Powers, einer der Marken von Irish Distillers (bei uns vor allem bekannt durch Powers John’s Lane). Die drei Abfüllungen kommen in Flaschen, die am Hals ein typisches Potstill-Design zeigen, und dazu werden sie durch Farben unterschieden:

Dazu sagte Conor McQuaid, Chairman bei Irish Distillers:

“Powers has been famous for its bold taste profile and character since the family distillery was established in 1791. We are excited to introduce this new look to the world and inspire a new generation with the unique history and personality of Powers. At Irish Distillers, we have pride in Powers as one of the world’s leading Irish whiskeys and we welcome this dynamic new chapter for the brand as we seek to continue the Irish whiskey renaissance around the world.”