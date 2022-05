Talisker Adventure 2022 – Abenteuer im Wattenmeer (mit Video)

Ein Abenteuer im Wattenmeer durften die Teilnehmer des Talisker Adventure 2022 mit dem Single Malt von der Insel Skye erleben – und wir dürfen Ihnen einige Eindrücke von dort präsentieren, in Form eines Videos und einem Rezept für einen Drink mit Talisker, der Ihnen das Abenteuer auch auf den Gaumen zaubern soll:

Talisker Adventure 2022 – Abenteuer im Wattenmeer

Berlin, 20.05.2022 – Talisker Made by the sea – ein kraftvoller und ausdrucksstarker Whisky, so abenteuerlich wie eine Schifffahrt durch die Gezeiten. Getreu nach diesem Motto fand das diesjährige Talisker Adventure statt, welches mehr als zwanzig glückliche Gewinner*innen erleben durften.

Talisker hat schon lange erkannt: Die Sehnsucht nach einem Erlebnis, das Erinnerungen schafft, wird immer größer. Seit jeher steht die premium Whisky-Marke außerdem für Erlebnisse und Aktivitäten in der wilden Natur. Aus diesem Grund wurde in Deutschland im Oktober 2021 erstmals das Talisker Adventure ins Leben gerufen. Seitdem stellt sich die Brand nicht nur den Herausforderungen des Outdoor-Abenteuers, sondern auch der Verantwortung gegenüber unserem Planeten.

Nachhaltiger, kulinarischer Genuss

ImApril diesenJahres hat das Talisker Adventure den naturbegeisterten Teilnehmer*innen ein spektakuläres Wochenende im Nationalpark Wattenmeer geboten, welches noch Lange im Gedächtnis bleiben wird:Beginnend mit einer ereignisreichen Schifffahrt auf dem Segelklipper “Willem Jacob” durch Ebbe und Flut, ging das Adventure über delikate Whisky- und Austernverkostungen zu einer exquisiten Fisch Bouillabaisse aus nachhaltig gefangenem Fisch und einer Spargel-Bärlauch Suppe.Zubereitet wurden diese Köstlichkeiten von keinem geringeren als dem Berliner Szenekoch The Duc Ngo.

Den krönenden Abschluss bildete das Live-Konzert von Tom Klose am Lagerfeuer –bei dem alle Teilnehmer*innen die Erlebnisse des Tages mit einem Glas Talisker in der Hand Revue passieren lassen konnten – mehr Talisker geht nicht! Weitere Eindrücke gibt es jetzt auf malts.de zu sehen.

Das Talisker Adventure geht in die Nächste Runde

Wer nun Lust auf das nächste Adventure Weekend mit Talisker bekommen hat, darf sich freuen: Auch in diesem Jahr können Konsument*innen wieder Tickets gewinnen. Für alle, die nicht mehr warten wollen, gibt es das Talisker Abenteuer auf See auch für zu Hause:

Talisker Adventure zu Hause erleben

Der Geist der Heimat wird im Duft und Geschmack des edlen Tropfen eingefangen, sodass manche sogar die Gischt des Meeres darin schmecken. Talisker 10 überzeugt durch seine harmonische Komplexität: die Würze, das maritime Raucharoma, die weiche Süße und der anhaltend torfige Abgang machen ihn einzigartig. Nachdem der Single Malt mindestens zehn Jahre in amerikanischen Eichenfässern gereift ist, erweckt jeder einzelne Schluck die Isle of Skye auf der Zunge zum Leben.

Am besten wird der Talisker 10 pur genossen oder als spritziger

“The Sea Sour”:

Zutaten:

50 ml Talisker 10

20 ml Zitronensaft

10 ml Honigwasser

Eiweiß

3 Spritzer Celery Bitter

Zubereitung:

Alle Zutaten mit reichlich Eis im Cocktail Shaker mixen. Durchs Barsieb abseihen und pur oder auf Eis servieren. Als Garnitur passt Fenchelgrün bzw. Meerfenchel dazu.

Dieser Drink enthält 18,3 g Alkohol pro Portion.

Bitte trinken Sie verantwortungsvoll. DrinkIQ.com