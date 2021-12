The Caskhound präsentiert seinen „not so very christmassy Xmas Malt 2021“

Ein spezieller Weihnachtswhisky, der rundum recht ungewöhnlich ist, kommt von Tilo Schnabel aka The Caskhound auf den Gabentisch. Er ist Blended Malt, oder besser gesagt ein teaspooned Malt aus einer Lowland-Brennerei in Girvan, die bislang nur getorfte Whiskys veröffentlicht hat.

Alles Wissenswerte über den 11 Jahre alten Lowlander hat uns der unabhängige Abfüller mit der nachfolgenden Presseinfo übermittelt. Sie finden darin Hintergründe, Tasting Notes und last, but not least, eine Verlinkung auf eine Händlerliste, wo Sie diesen besonderen Weihnachtswhisky erhalten.

THE CASKHOUND präsentiert: Our not-so-very-christmassy XMAS MALT 2021

„Ho, ho ho – now i have a special dram for you!“

In Abwandlung eines bekannten Originalzitats von Bruce Willis’ berühmtem Charakter im kultigen Quasi-Weihnachtsfilm „Stirb Langsam“, hat THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel kurz vorm Fest der Feste noch eine besonders schmackhaften Sonderabfüllung im Sack:

Gestatten: Dalrymple. Ganze 11 Jahre alt, Bourbon Cask Matured, ein Blended (Teaspooned) Malt Scotch Whisky aus den schottischen Lowlands.

Wie der adrenalingetriebene Action-Klassiker jedes Jahr aufs neue im TV die Stille des Weihnachts-abends stört und schon so manchen aus dem Post-Bescherungs-Koma gerissen hat, so vermag auch Santa Schnabels wundersames Elixier mit seinem ordentlichen Antritt, purer Bourbon Cask Power und einem wahren Aromen-Füllhorn voller Süße, Getreidenoten und frischer Fruchtigkeit die längst überfällige geschmackliche Abwechslung in die Sherry Malt-geschwängerte Weihnachtszeit bringen!

Wenn Sie generell ob dieser Aussicht schon Schnappatmung bekommen oder einfach nur Farbtrinker sind: geben sie dem unaufgeregten Lowlander ’ne Chance – schließlich hat sich John McClane auch nur in nem Unterhemd bekleidet erfolgreich durch den Nakatomi-Tower geschnetzelt – und nicht im schicken Santa Claus-Kostüm! Understatement rules – und man muss auch mal antizyklisch denken. Haben wir gehört …

Aber he – wenn Ihnen das alles eine Spur zu absurd ist, und Sie dafür lieber mal eine erbauliche Botschaft zu Weihnachten hören möchten: kaufen sie das Zeug – es schmeckt & kostet fast nix!

Sie werden jetzt vielleicht fragen: WTF? Bietet THE CASKHOUND dem geneigten Whiskyfreund am Ende des Whiskyjahres wirklich nur komische Vergleiche und flache Scherze?

Nein, natürlich nicht – hier sind die harten Fakten unseres Special Bottlings:

DALRYMPLE

Stillman’s Gold – Special Bottling • Blended (Teaspooned) Malt Scotch Whisky

11 years old • Distilled 6.2010 • Bottled 10.2021 • Cask No. 900111 • 56,2 % ABV

Single Cask Bottling • Fully Matured in a Refill Bourbon Hogshead

Auflage 440 Flaschen (0,5 l) à 42,90 Euro (UVP)

Dalrymple? Echt jetzt? Ja, der heißt wirklich so. Wir würden über Whisky doch nie Scherze machen …

Und wenn man wissen will, aus welcher Destille dieser grundsolide Lowlander mit dem Herz aus Bourbon Casks tatsächlich stammt: blickt man an South Ayrshires Küste westwärts gen Kintyre, kann man eine kleine Vogelinsel entdecken, die sich einem Haizahn ähnlich aus dem Wasser des Firth of Clyde erhebt – und der die Destille in Girvan ihren Namen verdankt …

Fun Fact: offizielle Abfüllungen dieser Destille sind bislang alle peated – unser Teaspooned Blended Malt jedoch nicht!

Tasting Notes

Nase: Honigsüße, Walnüsse und getreidige Noten gepaart mit sehr dezenten Aromen von hellen Früchten mit einem leicht prickelndem Sekt-Charakter. Kaum alkoholisch.

Gaumen: kräftig und intensiver Antritt, Netzmelone und würzige Holznoten. Im Hintergrund Papaya und florale Noten.

Abgang: trockenes Mundgefühl, Eichenwürze. Haferflocken und zum Ende hin ein Mix aus sirupartiger Süße und herber Bitterkeit.

Der DALRYMPLE ist ab 17. Dezember 2021 bei unseren ausgewählten Handelspartnern zu finden – und hoffentlich auch bald auf Ihren Gabentischen … Slainte & frohes Fest!

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.