The Guardian: Ein Blick auf den gebeutelten schottischen Whiskymarkt

Kein besonders gutes Jahr war es für den schottischen Whiskymarkt, das abgelaufene Jahr 2025. Mit einem Umsatzrückgang von 3% im ersten Halbjahr, das dritte negative Jahr in Folge, zwingt es die Produzenten, sich auf die neue Situation einzustellen. Einen Artikel, der diese Umstellung in der Whiskylandschaft beleuchtet, ist auf The Guardian erschienen – und fasst die Probleme, mit denen sich die Industrie konfrontiert sieht, sehr gut zusammen.

So zum Beispiel kosten die Zollhindernisse mit den USA (die in UK zwar nur 10% statt 25% wie in der EU ausmachen) laut einer Schätzung der SWA dier Industrie wöchentlich 4 Millionen Pfund, oder übers Jahr gesehen 208 Millionen Pfund Umsatz.

Auch im Bereich der Beschäftigung haben die Tarife Auswirkungen, die SWA spricht von 1.000 Jobs, die dadurch verloren gingen. Manche Destillerien sind in der Produktion von 7 auf 5 Tage die Woche zurückgegangen, manche pausieren derweilen überhaupt, wie Teaninich bei Diageo oder Glenglassaugh bei Brown-Forman. Diageo hat allem Anschein nach auch die Modernisierung und Erweiterung von Talisker derweilen auf Eis gelegt.

Andere Firmen wie zum Beispiel International Beverage haben sich dazu entschlossen, mehr Lagerhäuser zu bauen, um den stockenden Absatz „zwischenzulagern“. IB hat im abgelaufenen Jahr 7 Millionen Pfund in sechs neue Lagerhäuser investiert, die insgesamt 60.000 Fässer aufnehmen können.

Verschärft wird die Krise auch durch geänderte Konsumgewohnheiten: Die Amerikaner zum Beispiel trinken laut einer Studei von Gallup so wenig Alkohol wie zuletzt vor 90 Jahren – 46% der US-Bürger trinken überhaupt keinen Alkohol. Daher ging der Umsatz von Scotch in den USA über die letzten neun Monate auch um 6% zurück (was eine gewisse Abschwächung des Abwärtstrends bedeutet, der zuvor bei -9% lag).

Auch wenn Scotch momentan leidet, so zeigt sich der Whiskymarkt im Gesamten widerstandsfähiger – zumindest, was die Menge betrifft. Hier gab es ein Plus von 3% im letzten Halbjahr, so die Daten der ISWR.

