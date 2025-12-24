Whiskyexperts wünscht Frohe Weihnachten!

Unter die vielen Stimmen, die Ihnen Frohe Weihnachten wünschen, möchten wir uns auch in diesem Jahr wieder einreihen: Ein glückliches und friedliches Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen, viel Liebe und Nähe und Freundschaft. Mögen diese Tage für Sie von Gemeinsamkeit und Zuwendung geprägt sein!

Natürlich lassen wir es uns nicht nehmen, auch in dieser Zeit wie immer für Sie und die Whisky-Community da zu sein, mit unseren News und Features – auch wenn die mit Sicherheit nicht in der Schlagzahl eintreffen werden wie übers Jahr. Aber haben wir uns nicht alle ein wenig ruhigere Zeiten verdient?

Genießen Sie die Feiertage, vielleicht auch mit einem besonderen Whisky aus Ihrer Sammlung, den Sie schon lange einmal öffnen wollten. Wir wünschen Ihnen jedenfalls eine schöne Zeit und freuen uns, wenn Sie uns besuchen.

Herzlichst

Ihr Team von Whiskyexperts