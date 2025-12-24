Serge verkostet: Macallan zum Weihnachtsabend

Eine Tradition bei Serge auf seiner Seite ist es, in der Weihnachtszeit eine Verkostung der Destillerie Macallan zu widmen. Und das geschieht auch heute, am 24. Dezember – mit neun Abfüllungen, die aus der Brennerei selbst, aber vor allem von unabhängigen Abfüllern stammen.
Die Bewertungen reichen, dem Tag und Anlass angepasst, von sehr gut bis sensationell – und selbst das destillerie-eigene Non Age Statement Bottling in der Verkostung kann diesmal überzeugen, wie unsere Tabelle gleich zu Beginn zeigt:
|Abfüllung
|Punkte
|Macallan ‚A Night on Earth the First Light’ (43%, OB, 2025)
|86
|Speyside 15 (M) 2009/2025 ‘Small Batch Edition #18’ (48.2%, Signatory Vintage, 1st fill and refill oloroso sherry butts)
|86
|Macallan 20 yo 2004/2025 ‘Speymalt’ (58.9%, Gordon & MacPhail for La Maison du Whisky, 1st fill sherry hogshead, cask #22606607, 330 bottles)
|90
|Macallan 23 yo 2001/2025 ‘Speymalt’ (58.3%, Gordon & MacPhail for La Maison du Whisky, 1st fill sherry hogshead, cask #23602102, 340 bottles)
|88
|The Dark Side of the ‘M’ 20 yo 2005/2025 (61.1%, La Maison du Whisky, The Dark Side of the Moon, Artist #15, 1st fill sherry butt, cask #44H, 331 bottles)
|89
|Macallan ‘Private Eye’ (40%, OB, 5,000 bottles, 1996)
|89
|Macallan 1961 (80° UK proof, Campbell Hope & King, Rinaldi Italy, sherry wood, 75 cl, +/-1976)
|94
|Macallan 34 yo 1967/2002 (41.8%, Hart Brothers, Finest Collection)
|89
|Aberlogie (Macallan) 20 yo 1973 (59.3%, Arthur J A Bell, The Whisky Connoisseur, sherry, cask #8138, +/-1993)
|87
Es ist vielleicht ein guter Zeitpunkt sich selbst in Erinnerung zu rufen, dass jeder Tropfen in den Macallans dieses Tastings (und in Wirklichkeit in ALLEN Flaschen bislang – bis auf eine) aus dieser alten Brennerei stammt…