Serge verkostet: Macallan zum Weihnachtsabend

Eine Tradition bei Serge auf seiner Seite ist es, in der Weihnachtszeit eine Verkostung der Destillerie Macallan zu widmen. Und das geschieht auch heute, am 24. Dezember – mit neun Abfüllungen, die aus der Brennerei selbst, aber vor allem von unabhängigen Abfüllern stammen.

Die Bewertungen reichen, dem Tag und Anlass angepasst, von sehr gut bis sensationell – und selbst das destillerie-eigene Non Age Statement Bottling in der Verkostung kann diesmal überzeugen, wie unsere Tabelle gleich zu Beginn zeigt:

Abfüllung Punkte

Macallan ‚A Night on Earth the First Light’ (43%, OB, 2025) 86 Speyside 15 (M) 2009/2025 ‘Small Batch Edition #18’ (48.2%, Signatory Vintage, 1st fill and refill oloroso sherry butts) 86 Macallan 20 yo 2004/2025 ‘Speymalt’ (58.9%, Gordon & MacPhail for La Maison du Whisky, 1st fill sherry hogshead, cask #22606607, 330 bottles) 90 Macallan 23 yo 2001/2025 ‘Speymalt’ (58.3%, Gordon & MacPhail for La Maison du Whisky, 1st fill sherry hogshead, cask #23602102, 340 bottles) 88 The Dark Side of the ‘M’ 20 yo 2005/2025 (61.1%, La Maison du Whisky, The Dark Side of the Moon, Artist #15, 1st fill sherry butt, cask #44H, 331 bottles) 89 Macallan ‘Private Eye’ (40%, OB, 5,000 bottles, 1996) 89 Macallan 1961 (80° UK proof, Campbell Hope & King, Rinaldi Italy, sherry wood, 75 cl, +/-1976) 94 Macallan 34 yo 1967/2002 (41.8%, Hart Brothers, Finest Collection) 89 Aberlogie (Macallan) 20 yo 1973 (59.3%, Arthur J A Bell, The Whisky Connoisseur, sherry, cask #8138, +/-1993) 87

Die alte Macallan-Brennerei. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings

Es ist vielleicht ein guter Zeitpunkt sich selbst in Erinnerung zu rufen, dass jeder Tropfen in den Macallans dieses Tastings (und in Wirklichkeit in ALLEN Flaschen bislang – bis auf eine) aus dieser alten Brennerei stammt…