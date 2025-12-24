Zwei neue Abfüllungen aus der Exquisite Casks-Serie von The Caskhound dürfen wir Ihnen heute vorstellen: Tilo Schnabel hat für das neue Release einen 26 Jahre alten Ben Nevis aus dem Sherry Hogshead und einen 30 Jahre alten Tobermory aus dem ex-Bourbon Cask ausgesucht – zwei Kombinationen, die von ihrer Grundvoraussetzung her schon Gutes vermuten lassen.

Ob die beiden, die es übrigens exklusiv in den Webshops von The Caskhound und deinwhisky.de gibt (wahlweise mit oder ohne Holzbox), Ihrem Geschmack entsprechen könnten, entnehmen Sie bitte den untenstehenden Infos samt Tasting Notes_

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Die Belohnung nach dem Fest:

THE CASKHOUND präsentiert ein exklusives Double Release voller Reife, Charakter & Stil

Wenn am Heiligabend der Baum schief steht, der Braten zu lange braucht und die Nerven langsam blank liegen, hilft zumindest der Gedanke an etwas Gutes danach. THE CASKHOUND-Spürnase Tilo Schnabel liefert mit einem festlichem DOUBLE RELEASE genau das: viel Vorfreude und ein kleines Versprechen auf stilvolle Entspannung nach den Feiertagen …

Exakt am 24. Dezember 2025 zaubert uns der umtriebige Herr der Fässer zwei besondere Editionen seiner EXQUISITE CASKS-Serie auf den virtuellen Gabentisch: einen 26 Jahre alten BEN NEVIS, vollständig gereift in einem Sherry Hogshead, und einen 30 Jahre alten TOBERMORY, der seine gesamte Reifezeit in einem Ex-Bourbon Cask verbringen durfte. Ein charakterstarkes Highland-Duo mit Tiefe, Charakter und ordentlich Zeit im Fass, das sich perfekt als Belohnung für überstandene Feiertage eignet …

EXQUISITE CASKS: handverlesene Single Cask-Abfüllungen ab 25 Jahren Reifezeit, bei denen Balance, Tiefe und Geschmack im Mittelpunkt stehen – Whiskys, die man lieber einschenkt als im Regal verstauben lässt. Erstmals haben Genießer die Wahl: ohne Holzbox kosten die beiden Malts je 229 Euro oder mit edler schwarzer Holzbox je 259 Euro. Die Box-Version enthält zusätzlich einen Einleger mit Details zur Brennerei sowie Verkostungsnotizen und rundet das Gesamtpaket stimmig ab.

Aber Achtung: Tilos flüssiges Weihnachtswunder gibt es ausschließlich in seinem Webshop unter THECASKHOUND.DE sowie auf der Seite seiner exklusiven Partner von DEINWHISKY.DE!

From Highland to Island: A Very Merry Single Cask Pairing

In diesem formidablen Doppel treffen zwei echte Kult-Destillerien aufeinander: BEN NEVIS steht für kraftvollen, kompromisslosen Highland-Charakter mit faszinierendem Old-School-Faktor, Tiefe und Substanz. TOBERMORY von der Isle of Mull bringt mit seiner ungetorften Variante maritimen Charme, Aromenreichtum und Finesse ins Glas – und zeigt eindrucksvoll, wie groß Whisky von einer kleinen Insel sein kann. Beide Abfüllungen kamen in natürlicher Fassstärke in die Flasche – kräftig genug, um vollen Geschmack und komplexe Aromen zu tragen, zugleich aber angenehm zugänglich und perfekt trinkbar. Exzellent gereifte Single Malts also, mit denen sich nicht nur die Zeit zwischen den Jahren ganz entspannt genießen lässt …

EXQUISITE CASKS: BEN NEVIS 1999

Highland Single Malt Scotch Whisky

26 Jahre alt (1999/2025), 48,6 % ABV

Fully Matured in a Sherry Hogshead

Auflage 204 Flaschen (0,7 l)

Preis: 259,00 Euro (inkl. Box) / 229,00 Euro (ohne Box)

Nose: Süße Sherrynoten eröffnen das Aromenspiel, begleitet von gerösteten Nüssen und frischer Zitrusschale. Dazu kommen saftige Ananas und typische wachsige Anklänge, ergänzt durch einen leichten mineralischen „Funk“, der dem Highland Malt Tiefe und Charakter verleiht.

Palate: Fruchtig und ausgewogen mit Zitrus- und reifen Obstnoten aus dem Garten. Eine sanfte tropische Süße trifft auf Mandeln, honigsüßes Malz und feine Milchschokolade. Im Hintergrund zeigt sich ein Hauch erdiger Rauch, der alles schön zusammenhält.

Finish: Trocken und nussig mit der charakteristischen Ben Nevis-Funkiness. Gegrillte Ananas, ein Anflug mineralischen Rauchs, dunkle Schokolade und reife Holznoten sorgen für ein langes, stimmiges Finale.

EXQUISITE CASKS: TOBERMORY 1995

Highland Single Malt Scotch Whisky

30 Jahre alt (1995/2025), 46,6 % ABV

Fully Matured in an Ex-Bourbon Hogshead

Auflage 199 Flaschen (0,7 l)

Preis: 259,00 Euro (inkl. Box) / 229,00 Euro (ohne Box)

Nose: Sehr frisch und einladend: weiße Trauben, Holunderblüte und eine klare Meersalznote. Dazu kommen leicht salzige Zitronendesserts, Holunderblütenlikör, ein Hauch Wermut und weißer Port. Alles wirkt sommerlich, hell und leicht kräutrig.

Palate: Ein salziger Hauch und Zitrone stehen auch hier im Mittelpunkt, werden aber schnell von einer angenehmen Süße aufgefangen. Weiße Schokolade, Wabenhonig und Vanilleeis verbinden sich mit der samtigen Süße von Fudge und Clotted Cream zu einem cremigen, fast dessertartigen Eindruck.

Finish: Lebhaft und lang anhaltend, mit prickelnder Würze und schwarzem Pfeffer. Noten von Cream Soda und Apfelcider treffen auf Buttercreme, Vanilleglasur und eine salzige Brise zum Schluss.

Wie bei THE CASKHOUND üblich, erscheinen auch diese beiden Abfüllungen der EXQUISITE CASKS-Serie in natürlicher Fassstärke, ungefärbt und ohne Kältefiltration.

Haben wir euch hinreichend neugierig gemacht? Besucht doch einfach unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste findet ihr im Shop unter www.thecaskhound.de oder meldet euch dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.