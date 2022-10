Vor einer Woche haben wir Ihnen den neuen Hibiki Blossom Harmony bereits in einer Kurzvorstellung präsentiert und versprochen, beim Erscheinen nochmals mit weiteren Informationen direkt von Beam Suntory aufzuwarten. Das ist nun möglich, und damit können wir Ihnen diesen neuen, in Kirschholzfässern gereiften Blended Whisky aus Japan näher vorstellen:

THE HOUSE OF SUNTORY PRÄSENTIERT: HIBIKI® BLOSSOM HARMONY™, EIN BLENDED WHISKY IN LIMITIERTER AUFLAGE

Der 2022 Hibiki® Blossom Harmony™ ist ein Blended Whisky in limitierter Auflage, der aus Whiskys hergestellt wurde, die in Sakura-Fässern (Kirschbaumfässer) gereift sind – eine Innovation, die einem traditionellen japanischen Moment des Feierns Tribut zollt.

Frankfurt, im Oktober 2022 – The House of Suntory, Begründer und Pionier der japanischen Whisky-Tradition, präsentiert Hibiki® Blossom Harmony™, ein limitierter Blended Whisky, welcher in Sakura-Fässern gereift ist.



Schon immer gab die Kirschblüte im Frühling in Japan Anlass zum Feiern. Die wunderschön blühenden Kirschbäume stehen im Mittelpunkt vieler Veranstaltungen und Zusammenkünfte. Die vergängliche Pracht inspiriert die Japaner und erinnert sie daran, das Leben in vollen Zügen zu genießen und aufzublühen. Hibiki® Blossom Harmony™ fängt dieses fröhliche Lebensgefühl ein, indem der Blend eine seltene Auswahl an Whiskys, die in Sakura-Holzfässern gereift sind, mit verschieden gereiften Malt- und Grain-Whiskys vereint, um diesen ganz besonderen Hibiki zu kreieren.

Von der Kirschblüte (Sakura) inspiriert

Hibiki ist eine harmonische Vereinigung verschiedener Malt- und Grain-Whiskys aus den Suntory-Destillerien Yamazaki, Hakushu und Chita. Immer dem Gedanken verpflichtet, die Grenzen japanischer Whiskys zu erweitern, experimentiert The House of Suntory mit verschiedenen Holzarten. Das Sakura-Fass faszinierte Shinji Fukuyo, Chief Blender in fünfter Generation, schon immer.

„Das Sakura-Fass begeistert mich seit nunmehr fünf Jahren – einerseits wegen seiner Symbolik, aber auch wegen seiner unverwechselbaren, subtil-blumigen und würzigen Aromen und Geschmacksnoten“, sagt Fukuyo. „Während der vielen Experimente mit verschiedenen Malt- und Grain-Whisky-Komponenten fanden wir heraus, dass eine besondere Alchemie zwischen den Grain-Whiskys und dem Sakura-Fass bestand. Es ist diese besondere Beziehung – Harmonie –, die mich zu diesem Blend inspiriert hat.“ Shinji Fukuyo, Chief Blender

Das richtige Gleichgewicht und die richtige Orchestrierung zu erzielen erwies sich von Anfang an als echte Herausforderung, da das Sakura-Fass einen starken Charakter hat, der schnell dominant werden kann. Nach vielen Versuchen fand Fukuyo letztendlich heraus, dass die Grain-Whiskys, die im Sakura-Fass reiften, für eine harmonische Gesamtbalance sorgten und dem Hibiki einen unverwechselbaren Ausdruck verliehen. Es beginnt mit einem verführerischen Blumenbouquet, gefolgt von der charakteristischen Hibiki-Tiefe und Komplexität von Honig, kandierten Orangenschalen, Jasmin und schokoladiger Dekadenz. Der Abgang überrascht mit bittersüßen Gewürznoten.

Eine besondere Art von Harmonie

Hibiki bedeutet auf Japanisch „Resonanz“ und verkörpert die Suntory-Philosophie „To Create Harmony with People and Nature“. Als House of Master Blenders hat The House of Suntory schon immer große Anstrengungen unternommen, um die Breite und Tiefe dessen zu erforschen, was Harmonie für einen Blended Whisky bedeuten kann. Hibiki Blossom Harmony zelebriert nun eine besondere Art von Harmonie.

„Da es eine Limited Edition ist, wollte ich, dass unsere Hibiki-Liebhaber einen Hibiki genießen, den sie so noch nie zuvor erlebt haben – etwas Unerwartetes, etwas Überraschendes“, sagt Fukuyo. „Es ist ein Hibiki, der einen ganz besonderen Moment in Ihrem Leben feiert – wie eine erblühende Hamonie. Es würde mir so viel bedeuten, wenn Sie ihn mit einem besonderen Menschen genießen könnten, jemandem, der Sie zum Aufblühen bringt.“

Die Limited Edition wird ab Oktober bei ausgewählten Händlern in Deutschland erhältlich sein.

TASTING NOTES: HIBIKI® BLOSSOM HARMONY™

Farbe: Bernstein



Aroma: Blumiges Bouquet, Kirschblüte, duftende Olive



Geschmack: Sanftes Mundgefühl, expandierender Duft, Akazienhonig, französische Birne und eine raffinierte Süße, die an Sakura-Mochi (japanische Kirschblüten-Süßigkeit) erinnert



Abgang: Langanhaltender, reichhaltiger und brillanter Nachgeschmack



Alkoholgehalt: 43% Vol.



Gebinde: 0,7L