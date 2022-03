The Spirits Alchemist präsentiert: The Alchemist’s Chronicles Kapitel 2 – Old Rhosdhu 1990 Single Malt Whisky

Vor knapp einem Monat konnten wir Ihnen die Erstausgabe der Alchemist’s Chronicles-Abfüllungsreihe von The Spirits Alchemist aka Sebastian Büssing präsentieren – sie findet nun eine würdige Fortsetzung mit der zweiten Ausgabe, einem 31 Jahre alten Old Rhosdhu Single Malt aus der Destillerie Loch Lomond. Der Whisky in kleiner Auflage (nur 66 Flaschen konnten abgefüllt werden) ist ab sofort erhältlich – mehr über ihn, seine interessante Geschichte, die Bezugsmöglichkeiten und die Tasting Notes finden Sie nachfolgend:

THE SPIRITS ALCHEMIST präsentiert das zweite Kapitel der limitierten ALCHEMIST’S CHRONICLES-Abfüllungsreihe: OLD RHOSDHU 1990 Single Malt Whisky

Der 31-jährige Highland Malt aus der Loch Lomond Distillery ist ein „hidden gem“ – ein verstecktes Juwel aus einer Destille, die trotz ihrer enormen Vielseitigkeit erst langsam in den Fokus von Whiskyfans rückt …

Loch Lomond: Dass sich Sebastian Büssing aka THE SPIRITS ALCHEMIST ausgerechnet für einen Whisky dieser Destille als zweite Abfüllung seiner Reihe ALCHEMIST’S CHRONICLES entschied, ist natürlich kein Zufall. Der experimentierfreudige Bochumer glänzt nicht nur mit unabhängigen Abfüllungen, er ist auch seit einiger Zeit als Brandmanager für Loch Lomond tätig – und kennt daher die Qualität und Geschichte der Destillate der Highland Destille wie kein zweiter. Büssing weiß genau, dass die Single Malts, die bis in die 1990er Jahre unter OLD RHOSDHU auf dem Markt kamen, einen Stil von Whisky repräsentieren, der längst nicht mehr produziert wird – und der heutzutage fast schon als ‚old school’ gilt.

Der 1990er OLD RHOSDU stellt da keine Ausnahme dar. Der SPIRITS ALCHEMIST würde seinem Namen aber nicht gerecht werden, wenn er kein untrügliches Gespür dafür hätte, was einen guten Malt ausmacht – und wie man ihn tatsächlich noch ein bisschen besser machen kann. Daher auch die Entscheidung, die fruchtig-malzige Aromenvielfalt des Refill Bourbon Casks durch eine 1-jährige Nachreifung im delikaten Amoroso Sherry Cask gekonnt abzurunden …

Auch die zweite Abfüllung der ALCHEMIST’S CHRONICLES ist mit 62 Flaschen streng limitiert. Wie von Sebastian Büssing gewohnt, ist dieser Whisky weder gefärbt noch kühlfiltriert und in natürlicher Fassstärke abgefüllt. Erhältlich ist der charakterstarke Highland Malt ab dem 4. März 2022.

The Alchemist’s Chronicles – Chapter No. 2: OLD RHOSDHU Single Malt Whisky

Distilled 1990 • 31 yo • Fully matured in a Refill Ex-Bourbon Cask + Finished for 1 year in a Amoroso Sherry Cask

Single Cask bottled at natural Cask Strength • 44,4 % ABV

0,5 Liter • 62 Flaschen à 199,00 Euro

„Für mich ist es ungemein spannend, wenn ich beim Probieren eines Whiskys entdecke, was ihn auszeichnet, wo seine Stärken liegen – oder was ihm tatsächlich noch fehlt. Die Herausforderung besteht letztlich darin, das fehlende Puzzlestück zu finden …. Beim OLD RHOSDHU war es die spezielle Aromatik, die Würzigkeit und Tiefe, die der Amoroso – ein besonderer, gereifter Blend aus PX und Oloroso Sherry – in die Gleichung bringen würde. Und ich denke, das Ergebnis bestätigt mich und kann sich schmecken lassen … “ Sebastian Büssing

Tasting Notes:

Nase: Ein Spaziergang auf dem Markt: frische Mirabellen, Aprikosen, Stachelbeeren und der Duft von Zitrusfrüchten, danach geht’s zum Bäcker: frische Rosinenbrötchen und Puddingteilchen mit Vanille, gefolgt vom Duft warmer Crepes … abschließend locken delikate Noten von Blütenhonig, verfeinert mit Mandeln und Zimt …

Gaumen: Eine schöne malzige Süße, gefolgt von Blütenhonig, Milchschokolade mit Rosinen und Datteln, im Anschluss ein Wechselspiel unterschiedlichster Aromen: Aprikose, Orange und geröstete Haselnüsse. Dazu gesellen sich schwarzer Tee mit Gewürzen und ein Hauch von Leder.

Abgang: Sehr lang und schön cremig, mit all den vielen geschmacklichen Facetten, die er auch schon in der Nase und am Gaumen zeigte.

Zu beziehen sind die Flaschen neuerdings über den Onlineshop der „Sauerländer Edelberennerei“: www.sauerlaender-edelbrennerei.de/collections/whisky



Weitere Infos finden Sie auf www.thespiritalchemist.com oder https://sauerlaender-edelbrennerei.de