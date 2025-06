TTB-Neuheit: Bowmore 25 Years Old mit neuer Stärke und in neuer Flaschenform

Einen interessanten Fund haben wir in der us-amerikanischen Datenbank gemacht: Eine neue Version des Bowmore 25 Years Old scheint demnach in Vorbereitung zu sein. Neu aus zweierlei Gründen: Die Schemazeichnungen deuten auf eine neue Flaschenform hin, und mit 48,8% vol. Alkoholstärke ist bislang noch kein 15 Jahre alter Bowmore in der Destillerie abgefüllt worden.

Der neue Bowmore 25 Years Old stammt aus ex-Bourbonfässern und Oloroso Sherryfässern, die aus spanischer Eiche gefertigt wurden. Mehr Infos lassen sich aus den Zeichnungen nicht gewinnen – sie sind hier zu sehen: