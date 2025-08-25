TTB-Neuheit: The Balvenie 1974

Bereits in der vergangenen Woche entdeckten wir die Etiketten zweier Vintage Cask Bottlings in der us-amerikanischen TTB-Datenbank. Heute können wir diese noch um das Label des The Balvenie 1974 ergänzen. Der Single Malt stammt aus dem Fass mit der Nummer 15357, welches am 12. November 1974 befüllt wurde. Mit einem Alter vom 46 Jahren und einem Alkoholgehalt von 44,6 % Vol. wurde der Whisky dann abgefüllt. Anders als bei den zwei Abfüllungen aus der letzten Woche, für die Kelsey McKechnie verantwortlich scheint, trägt The Balvenie 1974 die Unterschrift des sich mittlerweile im Ruhestand befindlichen Malt Master David C. Stewart.

Hier die Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.