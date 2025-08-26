Wir verkosten: Ardbeg Anthology The Beithir’s Tale 15yo

Ardbeg Anthology The Beithir’s Tale 15yo

Islay Single Malt

speziell gefertigte Bourbonfässer

46% vol. Alkoholgehalt

UVP: 150 Euro

Sample von: Ardbeg Österreich

Verkoster: Bernhard Rems

Mit dem Ardbeg Beithir’s Tale 15yo beendet Ardbeg die „Anthology“-Trilogie klassisch getorfter Islay-Whisky, in Verbindung mit experimentellen Reifungen – nach „The Harpy’s Tale“ (13 Jahre) und „The Unicorn’s Tale“ (14 Jahre). Namensgeber ist laut einer Aussendung das schlangenartige Seeungeheuer Beithir. Der Legende nach tauchte es einst im Warehouse von Ardbeg auf. Die Abfüllung ist ab heute auch im gut sortierten Fachhandel für einen UVP von 150 Euro zu finden – Grund genug für uns, den Ardbeg Beithir’s Tale 15yo geschmacklich genauer unter die Lupe zu nehmen:

Unsere Tasting Notes:

Nase: Weich, mild und ausgesprochen komplex. Der Duft transportiert uns in einen längst vergangenen Sommer: Der Geruch von Telegraphenpfosten, die mit ihren geteerten unteren Enden auf einem sonnigen Lagerplatz auf den Einsatz warten, Dazwischen wachsen Kräuter, es wogen Fenchelnoten auf. Man bricht ein Briochehörnchen, daneben verbreitet Malzkaffee in einem Metallbecher sein Aroma. Mit der Zeit wird der Eindruck würziger.

Gaumen: Es beginnt weich und breit. Langsam setzten sich am Gaumen dann aschige, torfige Noten durch, ohne aber dominant zu werden. Zitronige Momente changieren mit Eukalyptus und sanfter Süße. Dann wieder leicht bittere Kaffeenoten, alles zusammen immer ausgewogen und miteinander verwoben.

Finish: Lang, der Torfrauch wird immer leiser und macht dann Platz für Süße und etwas Eichenholz. Eines dieser Finishes, das Dich dazu einlädt, es mit noch einem Schluck zu probieren.

Unser Fazit: A well behaved Ardbeg – einer, den man gerne auch mal in Ruhe alleine trinkt, weil er unaufdringlich unterhält.