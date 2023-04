TTB-Neuheiten: Glen Moray Double Cask Sherry Cask Finish, Tamdhu Distinction, Compass Box Spice Tree Resurrected

Und auch zu Beginn des Monats April finden wir interessante Neuheiten in der us-amerikanischen TTB-Datenbank für Sie, diesmal zwei neue Single Malts und die Neuauflage eines klassischen Blends.

Beginnen wir mit der Destillerie Glen Moray in der Speyside: Dort bringt man wohl in absehbarer Zeit den Glen Moray Double Cask Sherry Cask Finish, abgefüllt mit 40% vol. Alkoholstärke und daher wohl in der Basic-Range zu finden. Der Hinweis auf eine Limited Edition fehlt, es könnte sich daher um eine dauerhafte Abfüllung handeln – soweit es in dieser Branche den Begriff „dauerhaft“ überhaupt gibt. Hier sind jedenfalls die Etiketten des Glen Moray Double Cask Sherry Cask Finish, der als komplex und weich beschrieben wird:

Weiter geht es mit dem Tamdhu Quercus Alba Distinction Limited Release 3, der aus Sherryfässern aus amerikanischer Weißeiche stammt. Diese limitierte Ausgabe kommt mit 48% vol. Alkoholstärke in die Flasche – weitere Angaben zum Geschmack und zur Limitierung machen die Etiketten nicht:

Last but not least können wir uns über eine Neuauflage des The Spice Tree von Compass Box freuen. Obwohl auf der Flasche nicht vermerkt ist, welche Auflage das nun ist, so ist die Gestaltung der Etiketten komplett neu und bestätigt die Neuheit dieses Batches. Und so sehen die Etiketten des mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllten Blended Malts aus: