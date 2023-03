TTB-Neuheiten: Gordon & MacPhail „The Recollection Series #2“ – Banff, Glen Mhor, Port Ellen und Imperial

Wenn man sich nach der us-amerikanischen TTB-Datenbank richtet, dann wird es in absehbarer Zeit wieder einige Perlen aus dem Fundus (aka Lagerhäusern) des unabhängigen Abfüllers Gordon & MacPhail geben: Zumindest vier neue Abfüllungen aus Lost Distilleries, die unter der Serie The Recollection Series #2 zusammengefasst sind. Genauer gesagt handelt es sich dabei um einen Banff 1976, abgefüllt mir 50,4% vol., einen Glen Mhor 1973 mit 47,2% vol., einen Port Ellen 1981 mit 52,5% vol. und einen anders aufgemachten, daher wahrscheinlich auch günstigeren Imperial 1997 mit 52,1% vol. aus dem Refill Sherry Hogshead #4961. Hier steht das Fass auch auf dem Label, gemeinsam mit den Tasting Notes, bei den ersten drei Abfüllungen erfährt man nur Folgendes: „Carefully matured in our own casks with spirit entrusted to us“ – also in etwa „uns anvertrauter New Make sorgfältig gereift in unseren eigenen Fässern“.

Wir gehen einmal davon aus, dass der Banff, der Glen Mhor und der Port Ellen sehr große Preisschilder tragen werden, der Imperial könnte sich da etwas gemäßigter geben – aber natürlich ist das in der heutigen Zeit auch relativ zu betrachten. Hier jedenfalls die Label: