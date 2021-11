TTB-Neuheiten von Compass Box: The Circle No.2, Vellichor, Experimental Grain

Den Freitag wollen wir mit Neuheiten von Compass Box beginnen, die in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht sind (weitere Neuheiten anderer Destillerien dann in einer späteren Meldung).

Zunächst ist da einmal The Circle No. 2, die zweite Ausgabe des Blended Malts, mit Whisky aus Glen Elgin, Speyburn, Teaninich, Linkwood una Ardmore und einem Blended Scotch Whisky ohne genauere Spezifikation. Er beschäftigt sich wieder mit der Frage, wie eine Farbe schmeckt, und diesmal ist es korallrot.

Und so sehen die Etiketten aus:

Neuheit Nummer 2 ist der Compass Box Vellichor – „a scent made from stories“, also ein Duft, der aus Geschichten gemacht ist. Das neu erfundene Wort Vellichor beschreibt den Duft, den man in Buchantiquariaten findet. Die Whjiskys dieser Abfüllung stammen aus den Brennereien Macallan, Highland Park und Caol Ila, sowie von einem Blend und einem Blended Malt, die nicht näher spezifiziert sind. Die Anteile davon sind auf dem Label noch nicht genauer angegeben, auch das Abfülldatum fehlt noch. Hier wieder die Etiketten:

Abschließend noch ein neuer Compass Box Experimental Grain, auf den man ebenso gespannt sein darf wie auf die beiden ersten Neuvorstellungen. Hier werden Grains aus Loch Lomond, North British und Cameronbridge mit dem Hedonism Blended Grain vermengt, die in verschiedenen Fassarten reifen durften, allerdings immer Bourbon Barrels. Auch hier ist die Zusammensetzung noch nicht ersichtlich, aber die Etiketten enthüllen noch mehr Infos:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.