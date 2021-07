Video: Ralfy verkostet Pike Creek 21yo @ 45 % Vol. (Review #885)

- Werbung -

Seine Reihe mit dem Schwerpunkt „Unabhängigen Abfüller“ findet mit dem aktuellen Video ein Ende. Und gleichzeitig stellt Ralfy Mitchell das neue Thema vor, mit dem er sich näher beschäftigen möchte und uns näher bringen wird. In der nächsten Zeit wird es in seinen Reviews um sogenannte Malternatives gehen, also grob gesagt um Alternativen zu Malt Whisky im Spirituosen-Bereich. Zu Beginn bleiben wir jedoch im Bereich „Whisky“, verlassen allerdings Schottland und bewegen uns über den Atlantik nach Kanada. Der Canadian Whisky in Ralfys aktueller Review kommt aus dem Hause Pike Creek, kann ein recht stolzes Alter von 21 Jahren vorweisen, genoss ein Finish in Speyside casks und wurde exklusiv für The whisky exchange, dem weltgrößten Online-Alkoholhändler, abgefüllt.

Viel Zeit nimmt sich Ralfy für den Pike Creek 21 Year Old Speyside Cask Finish im speziellen, und für das Thema Canadian Whisky im allgemeinen. Doch gerade zu letzterem scheint noch nicht alles dargestellt worden zu sein. Deshalb kündigt er eine Review #885 extra an, in dem Ralfy sich dann mit der aktuellen Situation des Canadian Whiskys beschäftigen wird. Und so muss er sich am Ende des knapp 22 Minuten Videos ein klein wenig beeilen, um noch seine Bewertung abzugeben. Sein Video finden Sie obenstehend sowie auf Youtube.