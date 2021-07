Neu: Oxford Rye Whisky Batch #2

Die englische The Oxford Artisan Distillery veröffentlicht heute das zweite Batch ihres Rye Whiskys. Oxford Rye Whisky Batch #2 ist mit 47,4% Vol. abgefüllt. Er reifte in virgin American oak casks und vintage Port casks. Nur 973 Flaschen dieser Abfüllung erscheinen auf dem Markt, der Verkaufspreis ist mit 95 £ (ca. 100 €) angegben. Der Whisky ist im britischen Fachhandel sowie über die Website der Brennerei erhältlich. Und bei Bestellungen aus der Europäischen Union empfehlen wir einen Blick auf die aktuell gültigen Zollbestimmungen, um von zusätzlichen Kosten hier nicht überrascht zu werden.

Nach eignen Angaben ist die Oxford Artisan Distillery die einzige Brennerei in England, die Getreide verwendet, welches mit nachhaltigen Methoden aus dem 19. Jahrhundert angebaut wird. Bei Batch #2 kam diese Mash bill zur Anwendung: 90 % Maslin (eine Mischung aus 70 % Roggen und 20 % Weizen aus Populationen, die zusammen auf demselben Feld angebaut wurden); und 10 % gemälzte Gerste, geerntet im Sommer 2017. Das Getreide wurde nicht gemahlen, sondern in einer traditionellen Mühle aus den 1920er Jahren verarbeitet. Die Gärung fand in einem 5.000 l Fass aus ungarischer Eiche statt, um „volle, fruchtige Eigenschaften“ zu erhalten. Anschließend wurde die Maische zweimal destilliert.

Das dritte Batch kommt am 31. Juli zur Feier des vierten Jubiläums der Brennerei auf den Markt. Diese Abfüllung reifte in Moscatel de Setúbal Fässern.